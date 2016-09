Ein Staraufgebot vom Feinsten in Ulm- Von Bonnie Tyler bis Ute Lemper kommen in die Donaustadt- Alles über die Konzerte und den Vorverkauf hier

Bonnie Tyler mit Special Guest Van de Forst im Ulmer Congress Centrum

Die Welt-Hits der Swing-Legenden und eine mitreißende Hommage an Udo Jürgens



Kaum eine Stimme ist so unverwechselbar wie die von Bonnie Tyler. Die britische Rocksängerin hat mehrere große Welthits produziert, etwa „It’s a Heartache“, "Holding Out For A Hero" und vor allem „Total Eclipse of the Heart“. Im Herbst ist die Rockröhre auf Greatest Hits-Tour und kommt am Montag, 14. November, um 20 Uhr auch nach Ulm ins Congress Centrum. Als Special Guest eröffnet die Münsteranerin Van de Forst den Abend.Die 22-jährige Van de Forst entdeckte 2013 während ihres USA Trips ihre Liebe zur New Country Music made in Nashville. Die junge Sängerin aus Münster, die eigentlich Vanessa von der Forst heißt, stand bereits als achtjährige gelegentlich auf der Bühne. Als sie nach dem Abitur einige Monate lang Verwandte in den Südstaaten der USA besuchte, verliebte sie sich vor allem in die Countrymusik, die ihr in Nashville begegnet.Jetzt hat sie ihr erstes Album „Lucky“ veröffentlicht. Zusammen mit ihrem Producer Michael Voss (Michael Schenker, Mickie Krause, u.a.), der jahrelang für Universal Publishing Songs schrieb und diverse Nashville Kontakte pflegt (Michael Wagener, Dann Huff), stellte sie ein komplettes Album zusammen. Unter der Mithilfe bekannter CO-Writer wie Tony Carey, Harry Hess, Billy Falcon, Charles Woodward oder auch John Parr gelingt es, den Country-Vibe auch auf Europa zu übertragen.Eine glockenklare Stimme gepaart mit fließenden Kompositionen, pulsierenden Beats und Strumming-Guitars. Einfach Songs wie die Single ‚Lucky‘, die mit Herz und Emotion vorgetragen werden: Nashville Pop!Und ab Oktober ist Van de Forst dann mit Bonnie Tyler auf Tour.In den späten 70ern und 80er Jahren galt Bonnie Tyler als Inbegriff der Rockröhre. Mit Lederkluft, wilder Lockenmähne und lasziven Posen in ihren Videos begeisterte sie weltweit ihre Fans. In den 90er Jahren veröffentlichte sie in Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen drei Alben.Das letzte neue Album "Rocks & Honey" erschien 2013 und erhielt sehr positive Kritiken. Mit Songs wie "Believe In Me" aus diesem Album, mit dem Bonnie Tyler für Großbritannien beim ESC auftrat, zeigt sie immer noch ihre Fähigkeiten als Sängerin.Mit den alten Hits und vielen neuen Songs kommt die mehrfach für Grammys und Brit Awards nominierte Sängerin im Herbst 2016 nach Deutschland. Alle Fans dürfen sich auf die unverwechselbare Rockstimme von Bonnie Tyler freuen.Nach drei ausverkauften Premierenveranstaltungen von Ben Beckers Inszenierung „Ich, Judas“ im November 2015 im Berliner Dom ist Ben Becker nun auf Deutschlandtournee. Am Mittwoch, 2. und am Donnerstag, 3. November, kommt Ben Becker jeweils um 20 Uhr nach Ulm in die Pauluskirche.Die Liste der Talente Ben Beckers ist lang: der gebürtige Bremer ist nicht nur als Schauspieler und Sänger bekannt, sondern hat sich insbesondere durch seine musikalisch untermalten Lesungen einen Namen gemacht. Mit seinem Bühnenstück «Die Bibel – eine gesprochene Symphonie» besuchte er monatelang ausverkaufte Säle in ganz Deutschland.Mit seinem aktuellen Programm "Ich, Judas – Einer unter Euch wird mich verraten“ erfährt er ungebrochenen Zuspruch von Publikum und Presse.Ben Becker sucht mit seiner Interpretation des Judas nicht nur den Widerstand gegenüber Feindbildern, Vorverurteilungen und falschen Gewissheiten. Er spielt Judas genau dort, wo die Fragen des Glaubens und Zweifels, der Erlösung und Verdammnis ihren Ort haben, in Gottes Haus. Die Musik und sakrale Wucht der Orgel, gespielt von Domorganist Andreas Sieling, lassen Ben Beckers Judas-Verteidigung zu einem beeindruckenden Ereignis werden.„Ich, Judas“ wird von Johann Sebastian Bachs „Fantasie in c-Moll eröffnet. Nach einem kurzen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium erfolgt dann eine Lesung aus Amos Oz‘ Buch „Judas“.Wenn Ben Becker danach zur „Verteidigungsrede des Judas Ischariot“ von Walter Jens übergeht, lauscht ihn das Publikum gebannt.Erst die Orgelklänge können die Spannung auflösen, wenn der Abend mit Bach-Klängen endet.Ute Lemper, deutscher Musical-Star und in New Yoerk lebend, kommt im Herbst mit „The 9 Secrets“ auf Deutschlandtournee. Am Montag, 7. November, präsentiert sie diesen Songzyklus, eine musikalische Reise durch Nordafrika und Paulo Coelhos Werk „Die Schriften von Accra“ um 20 Uhr auch in Ulm im Congress Centrum.Ute Lemper war in ihrer steilen Karriere bereits auf den bedeutendsten Bühnen der Welt zu sehen – als Sängerin, Kabarettistin und Schauspielerin ist das Multitalent bereits am Londoner West End und am Broadway aufgetreten, sie spielte in Berlin und Paris.Ihr neues Bühnenprogramm „The 9 Secrets“ ist eine poetische Symphonie der Wörter in 9 thematischen Liedern. Seine Farben und Geschichten unterstreichen eindrucksvoll die versierte Neugierde der passionierten Weltbürgerin. Von ausgewählten Kapiteln des Paulo-Coelho-Buchs „Die Schriften von Accra“ inspiriert, verrückt The 9 Secrets die Kontinente. Scheinbar gegensätzliche musikalische Weisen verzahnen sich, weiten sich aus und schaffen ein einzigartig-spannendes und berührendes Universum der Töne. Es ist Ute Lempers Musik-Universum, das Wiederholungen mit Mut zur Intuition und Unvorhersehbarkeit umgeht.Die von Coelho inspirierten Songtitel, Texte und Kompositionen spiegeln Ute Lemper in ihrer künstlerischen und persönlichen Essenz.Ute Lemper kreiert gemeinsam mit ihren sechs Musikern einen Songzyklus, der die wunderschönen Worte des Bestseller-Autors Paulo Coelhos zu einer außergewöhnlichen literarischen und musikalischen Erfahrung macht. Begleitet wird Ute Lemper live dabei von exotischen, arabischen Gitarren und Percussions (Henri und Idriss Agnel), dem Piano (Vana Gierig), dem Bass (Romain Lecuyer), dem Bandoneon (Victor Villena) sowie einer arabischen Flöte und einem Saxophon (Philippe Botta).Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff schuf für dieses Projekt die zauberhaften Bühnen-Illustrationen.Das swingt! Seit Jahrzehnten zählt die Big Band des Vollblutmusikers Pepe Lienhard zu den beliebtesten Swing-Formationen. Als Bandleader und Arrangeur begleitete er auch Udo Jürgens auf seinen Konzert-Tourneen und konnte mit seinem erstklassigen 17-köpfigen Ensemble über 30 Jahre lang Millionen von Fans in aller Welt mitreißen. Unter dem Motto „Swing live“ ist der populäre Schweizer Bandleader mit seinem hochkarätigen Orchester jetzt unterwegs und wird am Montag, 31. Oktober, um 20 Uhr in Ulm im Congress Centrum nicht nur mit den großen Hits von Count Basie, Quincy Jones, Glenn Miller und Benny Goodman, sondern auch einer Hommage an Pepe Lienhards langjährigen Freund Udo Jürgens begeistern.Bereits im zarten Alter von 17 Jahren hat Pepe eine eigene Big Band und mit ihr seine seine Teilnahme am Zürcher Jazz-Festival 1963 zugesagt. Wenige Jahre später wird er Profimusiker und gründet das Pepe Lienhard Sextett. 1980 wird aus dem Sextett dann eine Big Band.Die 17-köpfige Big Band des populären Schweizer Bandleaders gehört seit Jahren zu den beliebtesten Swing-Formationen im deutschsprachigen Raum. Ihr Repertoire umfasst Leckerbissen für alle Liebhaber von gepflegter, akustischer Musik. Doch nicht nur unter den Musikhörern kann Pepe Lienhard auf eine grosse Fan-Gemeinde zählen. Auch weltberühmte Musiker wie Sammy Davis jr., Frank Sinatra, Whitney Houston, Shirley Bassey, Julia Migenes, Donna Summer und Ute Lemper durfte Pepe Lienhard mit seinem hochkarätigen Ensemble schon an Konzerten und auf Tourneen begleiten. Über drei Jahrzehnte begeisterten Udo Jürgens und die Pepe Lienhard Big Band Tausende von Fans in aller Welt. Die langjährige musikalische Zusammenarbeit mit Udo Jürgens hat wesentlich dazu beigetragen, die Existenz der Big Band zu sichern.Für Pepe Lienhard und seine Musiker bleibt Udo Jürgens unvergessen. Die jahrelange Zusammenarbeit mit ihm hat Pepe Lienhard viele Türen im Showgeschäft geöffnet und die gemeinsamen Tourneen haben mitgeholfen, die Existenz seiner Big Band zu sichern. Nun widmet er Udo Jürgens zu Ehren einen speziellen Programmteil mit den größten Erfolgen seines langjährigen Freundes.