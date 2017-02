Dieter Thomas Kuhn Konzert bei Bluetone abgesagt – Christina Stürmer und Max Giesinger kommen

Der Auftritt von Dieter Thomas Kuhn & Band beim Bluetone Festival in Straubing am 2. Juli 2017 wird aus produktionstechnischen Gründen aus dem Programm genommen. „Wir haben uns sehr auf diesen Star und eine unvergessliche Schlagerparty bei Bluetone gefreut. Daher bedauern wir es umso mehr, dass Dieter Thomas Kuhn & Band nun doch nicht in Straubing auftreten können“, sagt Bluetone-Geschäftsführer Ralph Huber.Seit über 20 Jahren zieht Dieter Thomas Kuhn mit seiner Band Fans in Massen zu seinen Konzerten. Dabei bringt der Schlagerstar ein Musikgenre auf die Bühne, das seinesgleichen sucht, und adelt den Schlager mit einer einzigartigen „rebellischen Rock-Attitüde“. Tickets können ab sofort an den Vorverkaufsstellen, wo sie erworben wurden, zurückgegeben werden.Double Header mit Christina Stürmer & Max GiesingerAm Bluetone-Sonntag können die Festivalbesucher dafür gleich zwei Superstars live erleben! Zwei Echo Awards, zehn Amadeus Awards, Goldene Stimmgabel, Bambi und Leading Ladies Award, Gold und Platin – zahlreiche Auszeichnungen stehen für den Erfolg von Christina Stürmer. Mit „Seite an Seite“ bringt die Musikerin nun ihr mittlerweile neuntes Studioalbum heraus. Mit der gleichnamigen Hitsingle eröffnet die sympathische Österreicherin die akustische Welt zu dem Album, das persönlicher und biografischer geworden ist. Nicht zuletzt, weil Stürmer an einem Großteil der Songs selbst mitgeschrieben hat. Heute blickt Christina Stürmer auf 13 Jahre voller Erlebnisse zurück – seien es medienwirksame Ereignisse wie ihre Wachsfigur, die seit 2010 im Wiener Madame Tussauds die Besucher begrüßt oder die Auftritte als Duettpartnerin von Jon Bon Jovi vor mehr als 200.000 Besuchern.Der Junge, der rennt2016 war das Jahr des Max Giesinger. Ganz seinem Albumtitel entsprechend eroberte „Der Junge, der rennt“ die deutsche Musiklandschaft im Sturm. „80 Millionen“, die erste Single aus seinem aktuellen Album, bringt es inzwischen auf über 24,7 Millionen Views bei YouTube und kletterte bis auf Platz 2 der deutschen Single Charts. Mit mehr als 200.000 abgesetzten Exemplaren erreichte der Song im Juli sogar Goldstatus. Auch live hält der Run auf Giesinger an: Nach einem umfangreichen Open-Air Sommer mit über 60 Shows und dem Auftritt bei DAS FEST vor 40.000 Menschen in Karlsruhe als absolutes Highlight seiner bisherigen Karriere, ging es für Giesinger und Band nahtlos in die weitestgehend ausverkaufte „Der Junge, der rennt“ Tour über, die 2017 in die nächste Runde geht.Weitere Informationen unter www.bluetone.deTickets ab sofort im VorverkaufTermine & Ticketpreise:Bluetone Festival vom 27. Juni bis 2. Juli 201727. Juni 2017: Michael Mittermeier (bestuhlt, fr. Platzwahl): 34,95 € VVK / 37,95 € AK28. Juni 2017: Söhne Mannheims: 53,95 € VVK / 55,95 € AK29. Juni 2017: Sarah Connor: 47,95 € VVK / 49,95 € AK1. Juli 2017: Philipp Poisel: 49,96 € VVK / 52,00 € AK2. Juli 2017 ab 10.00 Uhr: Kaya Yanar: 37,95 € VVK / 39,95 € AKKinderermäßigung: 6-12 Jahre: 19 €2. Juli 2017 ab 19.00 Uhr: Christina Stürmer, Max Giesinger: 42,99 € VVK / 44,99 € AKWeitere Informationen unter www.bluetone.deTickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.bluetone.de/tickets