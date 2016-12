Die Mockridges - Eine Knallerfamilie-Die zwei DVD-Boxen mit Staffel 1 und 2 erscheinen bereits am 27. Dezember 2016-Vom 26.12 bis 30.12 im Fernsehen zu sehen

Die RC Release Company hat die DVD-Veröffentlichung der Sitcom auf den 27. Dezember 2016 vorgezogen. Staffel 1 und 2 der grandiosen Serie erscheinen auf jeweils einer DVD.Alles beginnt damit, dass der letzte Sohn das Haus in Bonn-Endenich verlässt und eine ungewohnte Ruhe einkehrt. Bill Mockridge, Stand-up-Comedian und „Lindenstraße“-Star, freut sich auf die Zweisamkeit mit seiner Frau Margie Kinsky, ebenfalls Stand-up-Comedian und Vorzeige-Chaos-Mutter. Doch dann kehrt Sohn Luke Mockridge, seines Zeichens Fernseh- und YouTube-Star, unverhofft wieder nach Hause zurück. Damit ist die neu gewonnene Ruhe schnell dahin, denn Luke macht es sich nicht nur bequem, sondern bringt auch gleich seine neue Flamme mit. Die hält Lukes Mutter allerdings erst einmal für die Putzfrau ...Margie hat derweil Größeres vor. Bill allerdings auch. Margies spontan geplante Deutschlandtournee und Bills diverse Zukunftsvisionen lassen sich schlecht vereinbaren – und bei sechs Söhnen kommt am Ende sowieso alles anders, als man denkt.Fast zeitgleich zur DVD-Veröffentlichung startet die 2. Staffel im WDR-Fernsehen. Am 22. Dezember 2016 läuft um 22:55 Uhr vorab die Weihnachtsfolge (Folge 6). Vom 26.12.2016 bis 30.12.2016 werden dann alle sechs Folgen ausgestrahlt:Folge 1: 26.12.2016, 21:45h – 22:15hFolge 2: 26.12.2016, 22:10h – 22:40hFolge 3: 27.12.2016, 22:10h – 22:40hFolge 4: 28.12.2016, 22:10h – 22:40hFolge 5: 29.12.2016, 22:10h – 22:40hFolge 6: 30.12.2016, 22:10h – 22:40hEinen Trailer zur Serie finden Sie hierDVD-Facts: Die Mockridges – Eine Knallerfamilie (Staffel 1)ab 27. Dezember 2016 überall im Handel und onlineGenre: Comedy-FictionFSK: ab 6 JahrenProduktion: 2015, DeutschlandLaufzeit: ca. 120 MinutenBonus: TrailershowSprachen: DeutschBildformat: 16:9 (1.78:1)Tonformat: Dolby Digital 2.0 DeutschEAN-Code: 4042999128910Bestellnummer WDRmg: 10163P007453-01Unverbindliche Preisempfehlung: 12,95 €Inhalt:Sie sind eine Familie voller Entertainer, bei der es garantiert nie langweilig wird: Die Mockridges. Allen voran Vater Bill Mockridge, Mutter Margie Kinsky, ihre sechs Söhne und Mops „Bertha“. In ihrer eigenen Sitcom dreht sich alles um das fast private Leben der lustigsten Familie aus dem Rheinland zwischen Scheinwerfern und Alltagsstress.Folgen:1. Endlich allein?2. Alter!3. Alles Tussen außer Mama4. Wohin des Weges?DVD-Facts: Die Mockridges – Eine Knallerfamilie (Staffel 2)ab 27. Dezember 2016 überall im Handel und onlineGenre: Comedy-FictionFSK: ab 6 JahrenProduktion: 2016, DeutschlandLaufzeit: ca. 180 MinutenBonus: TrailershowSprachen: DeutschBildformat: 16:9 (1.78:1)Tonformat: Dolby Digital 2.0 DeutschEAN-Code: 4042999128989Bestellnummer WDRmg: 10163P007462-01Unverbindliche Preisempfehlung: 12,95 €Inhalt:Bei den Mockridges kehrt nach wie vor keine Ruhe ein. Bill Mockridge muss den Serientod seiner Langzeit-Rolle Erich Schiller aus der „Lindenstraße“ verkraften. Margie Kinsky arbeitet derweil an ihrer eigenen Karriere, während Sohn Luke mit Freundin Nina zusammengezogen ist und merkt, dass das gar nicht so einfach ist.Folgen:1. Der Tod tut ihm nicht gut2. Für eine Handvoll Sushi3. Lucky Luke4. Schwiegertochter nicht gesucht5. Wahrheit oder Pflicht6. Weihnachten, Plan B