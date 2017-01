"Dich wiederzusehen" // Single-VÖ 06.01.2017 Album-CD "Sei immer du selbst" (halligalli records / Electrola / Universal)

Am 06. Januar gibt's mit dem Clip zur aktuellen Single "Dich wiederzusehen" auch ein Video-WiedersehenZu Jahresbeginn 2017 freuen sich Jonathan Zelter und Team mit #1 "Sei immer du selbst" und #3 "Abenteuerzeit" über den erneuten Sieg bei der Jahreshitparade 2016 von NDR1 Niedersachsen TOP15. Auch bei den MDR1 Radio Sachsen Jahrescharts platzierten sich mit #2 "Sei immer du selbst" und #4 "Abenteuerzeit" gleich zwei seiner Singles in den Top5.Mit seinen berührenden Liedern, die er bei seinen Konzerten live mit Band eindrucksvoll vorstellt, zeichnet der 22-Jährige ein poetisches, inniges Lebensbild: „Andere schreiben Tagebuch, ich schreibe Lieder“. Sein Debüt-Album "Sei immer Du selbst" ist ein Mutmacher. Vom Zurechtkommen in dieser Welt und davon, dass man einen Platz in einem Herzen finden kann, das auf einen wartet und wo es genügt, einfach nur man selbst zu sein. Der Deutsch-Poet ist als Sänger und Musiker - am Klavier, an der Gitarre und am Akkordeon - im konservativen Bereich bereits innerhalb weniger Monate zu einer echten Marke geworden. Ob akustisch, balladesk oder kraftvoll live mit Band - seine Musik berührt Herz und Verstand! Im Sommer stand er sogar mit PUR, Johannes Oerding, Laith Al-Deen, NENA, Nik P., Beatrice Egli und Howard Carpendale auf den großen Live-Bühnen."Sei immer Du selbst" Tour 2017:10.02. Wiesloch - Palatin26.03. Ludwigshafen - Friedenskirche31.03. Bernkastel-Kues - Mosellandhalle20.05. Mannheim - Capitol "Lange Nacht der Stimmen"