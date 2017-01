DESTINATION: RIO DE JANEIRO- Compiled and Mixed by Milk & Sugar

Das neue DESTINATION CD-Konzept von Milk & Sugar widmet sich daher musikalisch ganz den Destinationen der Welt, in denen die Sonne immer scheint. Die erste CD dieser Reihe trägt den Namen „Destination: Rio De Janeiro“ – eine spektakuläre Metropole an der Atlantikküste von Brasilien, in deren Clubs das DJ-Duo Milk & Sugar seit über einer Dekade regemäßig zu Gast ist.Im perfekten „Flow“ verweben Milk & Sugar Produktionen von namhaften Künstlern der Szene wie Purple Disco Machine, Sonny Fodera oder DJ T zu einem stimmigen Soundteppich, der von lauen Nächten unter Palmen träumen lässt. Der „Beach Side“ Mix widmet sich ganz den Genres Indie Dance und Electronica, während der „Pool Side“ Mix durch eine erstklassige Titelauswahl aus den Richtungen Nu Disco, Funky House und Deep House besticht.Ab dem 27. Januar ist „Destination: Rio De Janeiro“ als Doppel-CD, Download und Stream erhältlich!1. Sy Sez - Send Me High (Sy Sez Main Mix)2. Anabel Englund - London Headache (Original Mix)3. Emma Black - 4Bidden (Original Mix)4. Palmer - Takin Off (Miguel Campbell Club Edit)5. Nebu Mitte feat. Jaselle - With You (With You (Yves Murasca Vs. Nebu Revised Re-Twist))6. Munk feat. Lizzie Paige - Deceiver (Purple Disco Machine Remix)7. Sonny Fodera - Feeling U (Deep Mix)8. Simone Vitullo Featuring Lady Vale - Passionately (Original Mix)9. Esette - The Rise (Neighbour Remix)10. DJ T feat. Cari Golden - City Life (Maceo Plex Remix)11. Rosario Galati - Deep In My Chest (Yves Murasca Deeper Mix)12. Dario D'Attis feat. AOIDE - Sad Story (Dario D’Attis Original Instrumental Mix)13. Greg Pidcock & blondewearingblack - Disengage14. Chasing Kurt - Mad Man In A Haze (Original Mix)CD2 // Pool Side1. Bas Roos - Brother Love (Original Mix)2. Freiboitar - Nobody Dance (Original Mix)3. Kraak & Smack - Alone With You (feat. Cleopold) [Purple Disco Machine Remix]4. Eli Escobar - Up All Night Pt 2 (Original Mix)5. Alaia & Gallo - Who Is He_ (The Reflex Who's Who Remix)6. Oliver Nelson Ft. Kaleem Taylor - Ain't a Thing (Original Mix)7. Giom - DreamDoll (Original Mix)8. Schroder & Van der Meer - Disco op Zaterdag (Original Mix)9. Boris Dlugosch - Keep Pushin (Purple Disco Maschine Vox Mix)10. Artenvielfalt - Do Your Thang (Original Mix)11. Kapote - The Nose12. COEO - Back In The Days (Original Mix)13. Stylo G x Jacob Plant - BikeEngine (Stylo G x Jacob Plant) (Doorly Remix)14. JD Braithwaite - Ready For Love - Samir Maslo Remix