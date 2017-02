Deep Sounds Volume 7 neu auf 3 CD´S

Deep House hat eine Geschwindigkeit, die mit Disco vergleichbar ist, aber reduzierteren Grooves, und lässigen Basslines. Das Spektrum aktueller Tracks ist sehr groß, es reicht von Soul- über Jazz bis hin zu Techno Einflüssen.Auf Kontor Records Sublabel Club Tools erscheint nun „Deep Sounds 7 (The Very Best Of Deep House)”. Die 3CDs oder das Download Bundle sind gefüllt mit dem Who is Who der aktuellen Deep House Szene. „Deep Sounds 7 (The Very Best of Deep House)“ vereint dabei die sowohl aktuellen Chart Hits wie „Call On Me“ von Starley (Ryan Riback Remix) , „What Is Love 2016“ von Lost Frequencies und „I Was Wrong“ von ARIZONA (Robin Schulz Remix) als auch die noch kommenden, im Underground schlummernden, Hits.Deep Sounds – Vol.7 (The Very Best of Deep House)VÖ: 10.Februar 2017Label: Kontor Records / Club ToolsFormat: 3-CD / DownloadTracklist:CD101. Stereoact feat. Chris Cronauer - Nummer Eins02. Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ - Cold Water03. Lost Frequencies - What Is Love 201604. Starley - Call On Me (Ryan Riback Remix)05. Mø - Final Song06. Mike Perry feat. Casso - Inside the Lines07. A R I Z O N A - I Was Wrong (Robin Schulz Remix)08. Topic feat. Jake Reese - Find You09. Hardwell & Jay Sean - Thinking About You10. Marcapasos - Aicha11. DJ Antoine & Dimaro feat. Maury - Best Trick (Dimaro Radio Edit)12. LIZOT feat. Emelie Cyréus - On The Top13. Pretty Pink feat. Mick Fousé - Your Love14. Ferris feat. Benson - Up All Night (Luca Schreiner Remix)15. Oliver Twizt feat. TRYON - You Don't Have To Leave16. Frank Pole feat. Greyson Chance - Anything17. Mokita X Cade - Monopoly (Boehm Remix)18. Sebastien feat. OVI - When It's Over19. Nina Den Hartog - Bodies In The Sun (Kenn Colt Remix)20. Marc Werner & Jason Anousheh - Lost & Found21. Michael Woods - Gold (Galavant Remix)22. Sonic Acoustics - Piano In Crime (Mann&Meer Remix)CD201. Dimitri Vegas & Like Mike vs Diplo - Hey Baby (feat. Deb's Daughter) (Lost Frequencies Remix)02. Felix Jaehn feat. ALMA - Bonfire03. Fritz Kalkbrenner - In This Game (Radio Edit)04. Nora En Pure ft. Dani Senior - Tell My Heart05. Filatov & Karas - Tell It To My Heart06. Matt Simons - Lose Control07. Troye Sivan - YOUTH (Gryffin Remix)08. Ryan Riback - All That She Wants09. EDX - High On You10. Porter Robinson & Madeon - Shelter11. Alesso - Take My Breath Away12. MÖWE feat. Cleah - Back In The Summer13. AirDice - Share This14. Salt Ashes - Save It (Consoul Trainin Remix)15. Mark Ursa & Yuga - Say16. Consoul Trainin - Take Me To Infinity (Ben Delay Remix)17. Ph!l - Hold On18. Coustan - The Flow19. Dimaro feat. Dillon Dixon - Sunshine20. Sono - Twist In My Sobriety (Sans Souci Remix)21. Sway Gray - Hey (I’m Sorry) (Florian Paetzold Remix)22. Cabriolet Paris feat. Pearl Andersson - Human (Sway Gray Edit)CD3 (CONTINIOUS DJ MIX)01. Lost Frequencies - What Is Love 201602. Stereoact feat. Chris Cronauer - Nummer Eins03. Filatov & Karas - Tell It To My Heart04. EDX - High On You05. Salt Ashes - Save It (Consoul Trainin Remix)06. Nora En Pure ft. Dani Senior - Tell My Heart07. LIZOT feat. Emelie Cyréus - On The Top08. Mokita X Cade - Monopoly (Boehm Remix)09. Marcapasos - Aicha10. Frank Pole feat. Greyson Chance - Anything11. Consoul Trainin - Take Me To Infinity (Ben Delay Remix)12. Sebastien feat. OVI - When It's Over13. AirDice - Share This14. Pretty Pink feat. Mick Fousé - Your Love15. Ferris feat. Benson - Up All Night (Luca Schreiner Remix)16. Marc Werner & Jason Anousheh - Lost & Found17. Dimitri Vegas & Like Mike vs Diplo - Hey Baby (feat. Deb's Daughter) (Lost Frequencies Remix)18. Starley - Call On Me (Ryan Riback Remix)19. MÖWE feat. Cleah - Back In The Summer20. Oliver Twizt feat. TRYON - You Don't Have To Leave