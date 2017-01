Das goldene Oberkrainer Festival mit Saso Avsenik-"Es ist ein Konzert der Spitzenklasse, diese Konstellation verspricht Unterhaltung pur!"

LIVE ZU ERLEBEN AM Sonntag, 05.02.2017 Congress Centrum Ulm

Beginn: 17:00 Uhr - Einlass: 16:30 Uhr

"Musik mit Herz seit 45 Jahren". Solange stehen die Alpenoberkrainer bereits erfolgreich auf der Bühne. Wenn es um Oberkrainer Musik der Spitzenklasse geht sind sie noch immer mit Ihrer Musik vorn dabei. Der Alpski-Sound ist legendär und darf auch beim Goldenen Oberkrainer Festival in Ulm nicht fehlen!

Saso AvsenikWas passiert, wenn der Enkel einer Musikerlegende merkt, dass in seinen Genen das Musikergen und das Oberkrainergen zusammenfinden? Saso Avsenik ist der Enkel des großen Slavko Avsenik, dem Gründervater der Oberkarinermusik. Unter seiner Leitung haben sich 2009 im slowenischen Begunje, der "Wiege der Oberkarinermusik", sieben junge Musikanten aufgemacht, ihrer musikalische Leidenschaft, der Oberkrainer-Musik nachzugehen und die Tradition dieser fesselnden Musikart weiter zu führen. Es wurde unglaublich viel geübt und nach passenden Liedern gesucht. Saso Avsenik ist bewusst, dass die Erwartungshaltung des Publikums gegenüber seiner Gruppe groß ist - der Name Avsenic verpflichtet auf ganzer Linie. Jung, frisch und ganz viel Oberkrainer Musik im Blut! Damit begeistert Saso Avsenik sein Publikum. Die Era Avsenik geht also mit jungen Musikern weiter!Denis Novatowurde am 04.05.1976 in Triest geboren und feiert 2013 sein 25- jähriges musikalisches Jubiläum.Mit 12 Jahren begann er sein Musikstudium zuerst mit Klassischer Musik mit Akkordeon und dann weiter mit der Diatonischen Harmonika. Durch die Teilnahme an verschieden Wettbewerben erzielte er immer hervorragende Leistungen. Im Laufe der Zeit war es für ihn klar, dass die Musik sein Beruf werden würde. Unter all seinen Erfolgen, war der Titel "Weltmeister" und die Nominierung für den Grammy Award mit Walter Ostanek in Los Angeles wohl die Bedeutendsten. Neben seinen Musikalischen Auftritten unterrichtet er Harmonikaschüler (für einige Jahre auch für Zupan Zentrum in Slowenien und Avsenik Schule in Oberkrain). Letztens gründete er seine eigene Harmonikaschule in Südtirol.Musik:Neben Volksmusik ist er auch ein Virtuose auf seinem Instrument und spielt verschiedene Stile (Oberkrainer, Swing, Jazz, Pop, Klassik) wleche auf seinen verschiedenen CD's veröffentlicht wurden. Er fungiert zudem als Komponist und schrieb bis heute mehr als 150 Stücke für sich und andere Solisten und Gruppen.Tickets erhalten Sie der SÜDWESTPRESSE Ulm, Ehingen und Blaubeuren sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop