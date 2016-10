Ciao-Weiß Blau „Ballkönigin“-Neues Album auf dem Markt

Mit spielerischer Leichtigkeit überschreitet das Trio stilistische Grenzen und schlüpft in verschiedenste musikalische Identitäten. Gitarrist Wolfgang Hierl brilliert mit klassische Einlagen („Rätselheft“) ebenso mühelos wie mit seinen Höchstgeschwindigkeits-Blues-Licks („Wos soi des“). Beeindruckend sind die unterschiedlichen Klangwelten, die das Trio mit nur drei Instrumenten und der Loop-Station erschafft. Besonders deutlich wird die Vielfältigkeit, wenn der Pop-Song „Groupie“ mit Latin-Feeling und vituosen Gitarrensoli im nächsten Augenblick zum orientalischen „Scheich“ wird. Denn hier mutiert die Elektrogitarre zur arabischen Laute, besser bekannt als Oud.Die drei Akteure kennen sich seit ihrer Jugend, wandelten jedoch lange Zeit auf getrennten Pfaden. Wolfgang Hierl (Gitarre, Flöte) und Erich Kogler (Bass, Steirische) erwarben sich bereits während ihres Studiums am Richard-Strauss-Konservatorium den Ruf als exzellente Live-Performer und absolvierten als eingespieltes Team weit über 1000 Auftritte mit so unterschiedlichen Formationen wie „Trouble Boys“, „Isarrider“, „KlezMotion“ und dem „Stimmungsbüro Kreitmeier“. Ihren eigenen künstlerischen Anspruch an Perfektion und Präzision manifestierten sie mit ihrer konzertanten Rock-Band „High Wheel“, die zeitweise neue Maßstäbe im europäischen Progrock setzte.Tobias Öller blieb indessen musikalischer Autodidakt mit ausgeprägter Affinität zum Theater. Als nimmermüder Songwriter war er Mastermind und Sänger in verschiedenen Punk-Bands, schrieb Musicals, eroberte schließlich mit bilderreicher Wortgewalt die Kleinkunst-Bühnen. Mittlerweile zählt er zur schöpferischen Avantgarde, tritt als Autor, Komponist und Schauspieler in Erscheinung. Ausgezeichnet wurde sein unermüdliches Schaffen unter anderem mit dem Niederbayerischen Kabarettpreis und dem Franz-Ringseis-Kulturpreis.Die Waldfest-Schickeria („Fensterlkönig“), Esoterik-Unternehmer („Ashram“) und bigotte Kleinbürger („Der Scheich“) bekommen ihr Fett weg und wen wundert es da, dass die Süddeutsche Zeitung das Trio als "Nestbeschmutzer in der Tradition von Gerhard Polt und der Biermösl Blosn“ bezeichnete. Mehr Kompliment geht kaum!