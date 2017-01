Christian Franke kommt zur Schlagernacht nach Leipheim- Melanie Payer und Andreas Hammerschmidt garantieren für eine tolle Faschingsschlagernacht

Da ist dem Leipheimer Haufen zusammen mit Andreas Hammerschmidt und seinen Schlagerbengeln zu der inzwischen sehr beliebten Faschingsschlagerpartynacht ein großer Coup gelungen. Neben der österreichischen Schlagersängerin Melanie Payer haben sie für die Schlagerparty Christian Franke engagiert. Einen Tag vor dem Auftritt wird Franke in der Cologne Arena in Koblenz auftreten.

Franke der gebürtig Christian Hese heißt, ist deutscher Schlagersänger und Komponist.Christian Franke hat unter anderem 1982 die goldene Stimmgabel gewonnen.1981 nahm er die Single " Ich wünsche dir die Hölle auf Erden", die sich vor allem durch seine Kehlkopfstimme auszeichnet, und mit der er seinen bisher größten Erfolg feierte. Die Single war damals 26 Wochen in den Media Control Charts.Dem folgten Singles" Was wäre wenn" und Wenn du gehst, stürzt nicht der Himmel ein, die sich ebenfalls in den Charts platzieren konnten. In den 90er Jahren seine Tätigkeit als Produzent im Mittelpunkt.2002 nach knapp 20 Jahren erschien sein Album " Genau wie du".7 Jahre später schaffte Franke mit Geh nicht fort( Guardian Angel) sein komerzielles Comeback.Die Single " Der Apfelbaum", produziert von David Brandes( der unter anderem mit Andrea Berg zusammenarbeitet) und begleitet von Edward Simoni, gelang dem gebürtigen Nürnberger 2011 erneut der Eintritt in die Charts und mit Platz 45 die höchste Position seit den 1980er Jahren. Im April 2012 erschien das Album Leben! gemeinsam mit Edward Simoni. Franke ́s Stimme (Songs) durch die Klänge einer Panflöte zu bereichern. Diese Aufgabe sollte kein Geringerer als der Panflötenvirtuose Edward Simoni erfüllen, der in den 90er Jahren bereits Gold- und Platin Auszeichnungen einfahren konnte.Im Video zu " Der Apfelbaum" spielte unter anderem Heiner Lauterbach mit.Christian Franke hatte im Laufe seiner Karriere 4 Alben und mehr als 20 Singles veröffentlicht.Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Güssenhalle in Leipheim. Tickets gibt es nur an der Abendkasse