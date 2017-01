Captain Freddy mit neuer CD Box auf dem Markt- CD´S werden täglich auf Melodie TV beworben- Liveaufrtitt im April in Burtenbach- "Mr Musikantenstadel" Andy Borg als Stargast

Einige Highlights seiner jetzt erschienen CD wird Captain Freddy beim bunten Volksmusiknachmittag am 30. April in der Burtenbacher Burggrafenhalle zum besten geben, das verspricht der Jettinger Musiker.

Die CD Box gibt es nicht im Handel. Sie kann man nur HIER BESTELLEN

Paulheim hat mit dieser CD man möchte schon fast sagen einen Musikalischen Meilenstein geschaffen. Mehr als 120 Minuten Saxophonmusik vom Feinsten wie man es von dem Künstler gewohnt ist, kredenzt Paulheim den Fans auf drei Silberlingen.Unter den fast 40 Titeln sind Klassiker wie " Das weiße Schiff verlässt den Hafen"Ein Tag im Paradies, Es war im Böhmerwald. Das Wolgalied, oder zusammen mit Geraldine Olivier hat er " Wir wollen niemals auseinandergehen aufgenommen. Mit diesen drei Silberlingen beweißt er erneut das der Landkreis Günzburg stolz sein kann, einen so grandiosen Musiker zu seinen Mitbürgern zu zählen.Ende diesen Jahres wird Paulheim unter anderem zu einer Tournee an die Ostküste Amerikas aufbrechen und zusammen mit weiteren Künstlern in deutschen Klubs auftretenPaulheim veranstaltet auch regelmäßig einen bunten Volksmusiknachmittag zusammen mit den Egerländer Schwaben. Seit Jahren holt er dazu bekannte Stars der Volkstümlichen Musik. Vincent& Fernando waren schon da, Gitti& Erika fanden ebenfalls den Weg nach Burtenbach. In diesem Jahr ist es ihm gelungen einen besonderen Gast zu engagieren. Mr. Musikantenstadel Andy Borg wird am 30. April in Burtenbach auf der Bühne stehen. Der Volksmusiknachmittag beginnt um 15 Uhr in der Burggrafenhalle in Burtenbach