Bonaparty is over, the party goes on! Django 3000 touren mit neuem Album und reißen Grenzen ein!-Live in Augsburg und Ulm

Südkorea, Finnland, Russland und das bayerische Hinterland - so unterschiedlich die Orte, an denen Flo, Jan-Philipp, Kamil und Michi in den letzten Jahren ihre überschäumende Bonaparty gefeiert haben, so vielseitig sind die Erfahrungen, die sie auf ihren Reisen kreuz und quer durch Europa sammeln konnten. Musikalisch sind die wildromantischen Raubeine reifer geworden, auch eine Spur ernster. Aber gleichzeitig noch leidenschaftlicher! Mehr denn je zeigen sich Django 3000 auf ihrem neuen Album als das, was sie immer waren: weltoffene Künstler mit dem Kopf in den Wolken und den Füßen fest auf dem Boden.Das hört man auch den neuen Songs an, die noch immer gnadenlos nach vorne gehen, in die sich aber auch dunklere, melancholische Töne mischen. Gipsy Disco war gestern – die Djangos von heute rocken über alle musikalischen Grenzen hinweg direkt in Herz und Hüfte. Die Gitarren übernehmen das Ruder, die Geige irrlichtert wehmütig. Es groovt wieder gewaltig im Django-Kosmos. Und doch anders. Deshalb wurde neben Willy Löster auch Produzent Olaf Opal (u.a. The Notwist, Sportfreunde Stiller, Juli) mit ins Studio eingeladen.Das neue Album geht nicht nur in die Beine, sondern auch unter die Haut. Eine Prise Heavy Metal meint man stellenweise zu hören, einen Hauch von Jazz. Neu sind die Synthesizer, die den erdigen Klangteppich fliegen lassen. Live werden Django 3000 deshalb zu fünft mit Keyboarder die Bühne rocken. Fremdes und Vertrautes fließen also ineinander, so wie es eben ist, wenn man nach einer langen Reise nach Hause kommt: Man ist noch immer der Alte, aber eben nicht mehr derselbe.Auch in den Geschichten, die sie erzählen, überschreiten Django 3000 lustvoll Grenzen. Sie singen vom Weitermachen in scheinbar ausweglosen Situationen, von kompromisslosen Neuanfängen, von verwilderten Outlaws und wirbeln eine Wolke aus Staub auf, wo immer sie auftauchen. Aber Aufbruchsstimmung hin oder her - mit einem darf und muss man bei ihnen noch immer rechnen: der dreckigsten, geilsten Party zwischen Chiemsee und Polarkreis.DJANGO 3000 – Im Sturm Tour 201705.01. - 07.07.2017 Staudach - Heimatkonzerte19.01.2017 Rosenheim - Ballhaus26.01.2017 Darmstadt - Centralstation27.01.2017 Köln - Underground28.01.2017 Düsseldorf - The Tube29.01.2017 Dortmund - FZW01.02.2017 Augsburg - Spectrum02.02.2017 Ulm - Roxy03.02.2017 Landshut - Alte Kaserne04.02.2017 Ingolstadt - Eventhalle Westpark09.02.2017 Freiburg - Jazzhaus10.02.2017 Karlsruhe- Substage11.02.2017 Weinheim - Café Central17.02.2017 Mainz – Kulturclub schon schön02.03.2017 Nürnberg - Hirsch03.03.2017 Berlin - Lido04.03.2017 Fulda - Kreuzkeller10.03.2017 A-Linz - Posthof11.03.2017 A-Salzburg - Rockhouse17.03.2017 A-Innsbruck - Weekender18.03.2017 A-Graz - PPC19.03.2017 A-Wien - B72 (mit Option auf Flex)24.03.2017 Regensburg - Eventhall- Airport Obertraubling25.03.2017 Stuttgart - Wizemann26.03.2017 Frankfurt - Nachtleben30.03.2017 Rostock - Mau Club31.03.2017 Hamburg - Molotow01.04.2017 Bremen - Kulturzentrum Lagerhaus06.04.2017 München - Freiheiz07.04.2017 Kempten - KultBox20.04.2017 Saarbrücken - Garage Club21.04.2017 Koblenz - Circus Maximus26.04.2017 Ravensburg - Konzerthaus27.04.2017 Würzburg - Posthalle28.04.2017 Offenburg - Reithalle05.05.2017 Jena - F-Haus30.06.2017 München - Tollwood Musik Arena29.07.2017 Moosbach - Festzelt MoosbachBooking: Südpolmusic GmbH MünchenTickets: alle bek. VVK Stellen und http://suedpolmusic.wlec.ag/django-3000-tickets-21...