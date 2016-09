Bauchreden war gestern- Sebastian Reich & Amanda zeigen unter anderem in Günzburg wie es geht-Tickets ab sofort im Vorverkauf

Vor es im kommenden Jahr in die heisse Phase des Faschings geht, schaut eine alte bekannte im Günzburger Forum am Hofgarten vorbei. Am 7. Januar kommen Sebastian Reich& Amanda in das Forum am Hofgarten. Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf

Knapp drei Jahre waren der Würzburger Bauchredner und Comedian und seine liebenswert-freche Nilpferd-Lady mit ihrer ersten Soloshow „Bauchlandung“ unterwegs. Seither hat Amanda die (vorlaute) Schnauze voll: Sie packt aus - im gleichnamigen aktuellen Tourprogramm.Tausende Kilometer auf der Autobahn, Kurioses in Hotels und Abstellkammern, zahlreiche Flirts mit C- und F-Promis, unzählige Erlebnisse hinter den Kulissen: Amanda hat die letzten drei Jahre viel erlebt. Wo andere eine Biographie schreiben, geht sie lieber gleich auf die Bühne – und packt aus! Die Augen sind dabei immer und überall, das Mundwerk locker wie nie, denn Klatsch & Tratsch ist die schönste Beschäftigung der Diva auf Tour.Was ihr Bühnenpartner dabei denkt, ist ihr mittlerweile ziemlich egal, so hat sie seinen ehemaligen Künstlernamen „Pierre Ruby“ kurzerhand gestrichen und Sebastian Reich aus ihm gemacht. Und das war erst der Anfang.Dauersingle Amanda strotzt vor neuem Selbstbewusstsein, auch wenn sie eine Frage täglich beschäftigt: Wo bleibt der Mann fürs Leben?Woher sie die neue Power, die Coolness und vor allen Dingen ihre geheimen und brisanten Informationen nimmt, bleibt ihr spezifisches Geheimnis. Doch auch Sebastian wird Mittel und Wege finden, Licht ins Dunkel zu bringen.Von A wie Abhörtechnik bis Z wie Zielgewicht - es gibt nichts, über das Amanda nicht mit spitzer Zunge zu berichten wüsste. Alleine bleibt sie dabei auch nicht lange: Amanda wäre nicht Amanda, wenn sie für ihr Publikum nicht noch ein paar neue Gäste, sogenannte „Auspackhilfen“, eingeladen hätte.120 Minuten geballte Nilpferd-Comedy, wilde Wortgefechte & verrückte Überraschungen prallen auf die Lach- und Bauchmuskeln der Zuschauer. Amanda packt aus! Da kann der Rest wohl einpacken.