Basis-Workshop Biokybernetik nach Smit

Günzburg : Kulturgewächshaus Birkenried |

Vom 18. bis 20. November bietet der Verein Biokybernetik-Smit in Birkenried den BIOKYBERNETIK BASIS-WORKSHOPS an. Diese Workshops kann man jedem, der die Eigenverantwortung für seine Gesundheit in die Hand nehmen möchte, empfehlen. Körperliche, sowie seelische Blockaden können mit Impulsen nach der Methode von Dr. Smit gelöst werden.

18. November 2016 für Fortgeschrittenen ein weiterführendes iXtra 1 Modul

19. & 20. November 2016 findet unser BASIS-WORKSHOP

Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich, Anmeldeschluss spätestens 2 Tage vor dem Termin.

Weitere Infos: www.biokybernetik-smit.com

Anmeldung: office@biokybernetik-smit.com 0043-660 2012 008

Adresse: Kulturgewächshaus Birkenried (Kariba), Birkenried 7, 89423 Gundelfingen