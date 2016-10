ARMIN VAN BUUREN - Club Embrace OUT 28.10.2016!

Bis zum Rand gefüllt mit den großartigen Sounds von verschiedensten Künstlern wie Diversion, Martin Roth, Matt Lange, Martijn Ten Velden, LTN, Namatjira, Sudhaus, Gundamea, Sebastien und vielen mehr, bietet „Club Embrace“ mehr als 28 exklusive Remixes von den bekanntesten und beliebtesten Armin van Buuren Tracks! Euch erwarten erstaunliche Neuinterpretationen von ‘In And Out Of Love’, ‘This Is What It Feels Like’, ‘Another You’, ‘Beautiful Life’, ‘Never Say Never’ und weiteren Ikonen aus Armin van Buurens Repertoire!Armin van Buurens Sound, gepaart mit dem Einfluss anderer hoch talentierter Künstler in einem grandiosen Mix, bringt die Stimmung definitiv direkt auf den Höhepunkt! „Welcome to “Club Embrace”.TRACKLIST:1. Armin van Buuren - Club Embrace (Intro)2. Armin van Buuren - Hymne (Martin Roth Remix)3. Armin van Buuren feat. Sharon den Adel - In And Out Of Love (Diversion Remix)4. Armin van Buuren - In 10 Years From Now (Naden remix)5. Armin van Buuren feat. Justin Suissa - Burned With Desire (LTN Sunrise Remix)6. Armin van Buuren - Face to Face (Dousk Remix)7. Armin van Buuren - Last Stop Before Heaven (Ruben de Ronde Remix)8. Armin Van Buuren feat. Jaren - Unforgivable (Matteo Monero Remix)9. Armin van Buuren feat. Mr. Probz - Another You (Gundamea Remix)10. Armin van Buuren feat. Fiona - Waiting For The Night (Ruben de Ronde Remix)11. Armin van Buuren feat. Nadia Ali - Feels So Good (LTN Sunrise remix)12. Armin Van Buuren feat. Cindy Alma - Beautiful Life (Sebastien Remix)13. Armin van Buuren - Gotta Be Love (Aeris Remix)14. Armin van Buuren feat. Jacqueline Govaert - Never Say Never (Namatjira Remix)15. Armin van Buuren vs. Rank 1 - This World Is Watching Me (Solid Stone Remix)16. Armin van Buuren - Control Freak (Henrik Zuberstein Remix)17. Armin van Buuren with Remy & Roland Klinkenberg - Bounce Back (Rodg Warmup Remix)18. Armin van Buuren - Sunburn (Navar Remix)19. Armin van Buuren - Mirage (Martijn Ten Velden Remix)20. Armin van Buuren - Rush Hour (Sudhaus Remix)21. Armin van Buuren - Sail (Sudhaus Remix)22. Armin van Buuren - Blue Fear (Paolo Mojo Remix)23. Armin van Buuren feat. Trevor Guthrie - This Is What It Feels Like (Matt Lange Remix)24. Armin van Buuren - Zocalo (THNK Remix)25. Armin van Buuren vs M.I.K.E. - Intruder (Gai Barone Remix)26. Armin van Buuren - Communication (BORDERLESS Remix)27. Armin van Buuren - Pulsar (Roddy Reynaert Remix)28. Armin van Buuren feat. Rock Mafia - Hands To Heaven (Rodg Remix)29. Armin van Buuren - Club Embrace (Mixed by Armin van Buuren)