ARD/ZDF Morgenmagazin zeigen Interesse an Remember- Jenifer Brening wird am kommenden Donnerstag im Morgenmagazin im Studio Live auftreten

Das hätte sich die Lauingerin Jenifer Brening wohl nicht im Traum erhofft. Die Sängerin wird am kommenden Donnerstag,den 12. Januar im ARD/ ZDF Morgenmagazin auftreten.

Am 4. November des vergangenen Jahres erschien wie berichtet ihr aktuelles Album „Recovery“ . Nun hat sich ,wie die Plattenfirma auf Anfrage bestätigte die Redaktion des ARD/ZDF Morgenmagazins gemeldet, und die Songwriterin nach Köln ins Studio eingeladen. Sven Hessel von der Plattenfirma:“ Die Morgenmagazin Redaktion fand die erste Singleauskoppelung „Remember“ Interessant und hat Jenifer eingeladen.“. Zusammen mit den Voggbrothers Sebastian& Matthias, die im vergangenen Jahr beim Casting der „ Tussi Messe“ in Günzburg im Forum aufgetreten sind, wird Jenifer Brening eine Spezielle Akustik Version des Songs Präsentieren heißt es weiter von der Plattenfirma weiter.Geplant ist in den ARD Studios in Köln um 5.50 ein Vorsetzter sowie ein Talk. Gegen 6.50, so Informiert die Plattenfirma weiter ist ein Live Auftritt mit Remember geplant und gegen 7 Uhr ein Facebook Live Interview.Nicht nur die Lauingerin freut sich über den Auftritt. Auch die Plattenfirma ist voll des Lobes.“Wir freuen uns riesig,und gratulieren Jenifer. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle, so heißt es in der Pressemitteilung, der Plattenfirma weiter, an unsere Promoabteilung sowie an Michael Deichert. Dank der guten Arbeit wurde dieser Auftritt möglich.