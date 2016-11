Advent in der Kreisheimatstube Stoffenried

Am Sonntag, 27. November 2016 (1. Advent) und am Sonntag 11. Dezember (3. Advent), kann man von14 bis 17 Uhr Sigmund Wieser beim Schnitzen von Krippenfiguren über die Schulter schauen - Bratapfelduft und vorweihnachtliche Weisen inklusive.Am Freitag 2. Dezember 2016 und am Freitag,9. Dezember 2016, gibt es ab 17 Uhr „Märchen hinterm Kachelofen“, und zwar für kleine und große Zuhörer (Anmeldung unter Tel. 08283/2131).Am Mittwoch 7. Dezember 2016 um 20 Uhr findet das „Offene Singen“ unter der Leitung von Dagmar Held mit dem Motto „Gut gestimmt in die Weihnachtszeit…“statt.Abgeschlossen wird das Veranstaltungsjahr am Mittwoch,14. Dezember 2016 um 19:30 Uhr mit Handarbeiten hinterm Kachelofen.