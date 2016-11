Wintergenuss à la LEGOLAND – Winteröffnung im Feriendorf

Im Steak House Restaurant bereitet das Gastronomie-Team immer von Donnerstag bis Sonntag Leckereien aus der umfangreichen Steakkarte frisch am offenen Grill zu. Zusätzlich ist donnerstags Steak & Bowl angesagt: Nach einem saftigen Steak oder anderen Köstlichkeiten rollen auf den acht Bowling-Bahnen die Kugeln. Beim Disco-Bowling an den Samstagen gilt es bei Lichteffekten und cooler Musik die Pins zu treffen und alle Burger-Fans kommen sonntags bei Burger & Bowl auf ihre Kosten.Im Restaurant Dschungel Buffet lädt LEGOLAND an ausgewählten Sonntagen von 9 bis 14 Uhr zum großen Brunch ein. Hier dürfen kleine und große Genießer schlemmen, was und so viel das Herz begehrt. Vor ausgewählten Brunch-Terminen können die Gäste zudem beim LEGO Familienwochenende in den LEGO thematisierten Zimmern der Königsburg übernachten und am Samstagnachmittag ein tolles Programm unter anderem mit LEGO Bauaktionen und Luftballonworkshops erleben. Weitere Übernachtungen sind bei Sonderveranstaltungen an ausgewählten Terminen möglich.Tolle Zusatzevents finden im Restaurant „Zur Tafelrunde“ in der Königsburg statt. Beim Mittelalterspektakel (28. Januar) begeben sich die Gäste auf eine Reise in die Vergangenheit. Neben einem mehrgängigen Rittermahl mit deftigen Köstlichkeiten sorgen passende Musik und spannende Geschichten von tapferen Rittern und edlen Burgfräulein für den passenden Rahmen. Am Aschermittwoch (1. März) startet die Fastenzeit mit einem umfangreichen Fischbuffet.Specials für ErwachseneNach einjähriger Pause ist die beliebte Veranstaltung Wine & Dine wieder in den Winterveranstaltungskalender zurückgekehrt. Am 11. Februar serviert das Gastro-Team ein köstliches 4-Gang-Menü mit korrespondierenden Weinen des fränkischen Weingutes Horst Sauer. Der Winzer, der in diesem Jahr zum „German Wine Producer of the Year 2016“ nominiert ist, wird an dem Abend persönlich vor Ort sein und die Gäste in die Geheimnisse seiner Kunst einführen.Von ihrer romantischen Seite zeigt sich die Tafelrunde beim Music Dinner Unplugged am 11. März. Bei Kerzenschein präsentieren Regina Hellmann und Kollegen große Songs zu einem exquisiten 4-Gang-Menü.Weitere Informationen, Termine und Preise gibt es unter: LEGOLAND.de/Winterangebote; Reservierungen unter: 08221-700 9493 (nach 14 Uhr).