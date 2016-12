WICHTELN 2016: Ich kann Badewanne spielen und mich volllaufen lassen-Whiskey vom Feinsten

Na das nenne ich mal mehr als eine Entschädigung. Mein Wichtel hat ganz großes Kino abgeliefert.

Nachdem ich im vergangenen Jahr leer ausging, wurde das in diesem Jahr wieder mehr als Wett gemacht. Mein Wichtel scheint mich genau zu kennen, das jedenfalls geht aus dem Beigelegten Schreiben hervor. ( Wie sagte doch schon ein Freund von mir.Wer dich nicht kennt, lebt auf dem Mond:::))))Ich fand in meinen wirklich Liebevoll Verpackten Paket eine Paket mit feinsten Bahlsen Weihnachtsgebäck, Außerdem noch ein Päckchen von Lindt. Ein kleines Büchlein mit sehr schönen Texten und Bildern hat mich ebenfalls gefreut.Highlight war für mich 6 kleine Fläschen mit feinstem Whiskey. Das mir im Sommer die Sonne nicht die Sonne zu Stark auf meinen Kopf scheint, dafür sorgt ab sofort ein "Käppi" mit Myheimat Schriftzug. Lieber Wichtel. Wenn du das liest, du hast voll meinen Geschmack getroffen.Desweiteren waren noch einige Zweige, eine Kerzen und zwei Baumfiguren, von denen jedoch eine zu Bruch ging in dem Paket. Ich habe mich wahnsinnig über das Paket gefreutVielen lieben Dank. Und mit dem Whiskey werde ich Badewanne spielen und mich volllaufen lassen. Ne, Spaß beiseite. Ich werde den genießen. Denn jeder Tropfen ist Gold Wert. VIELEN DANK.