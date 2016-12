Weihnachtsbesuch bei über 700 Kindern OB Jauernig und Jugendreferentinnen besuchen Günzburger Kindergärten

in Günzburg besucht haben. Die kleine Delegation aus dem Rathaus besucht immer kurz vor Weihnachten die elf Einrichtungen, um mit den Erziehern ins Gespräch zu kommen und den Kindern Geschenke für die unterschiedlichen Einrichtungen zu überreichen.In jedem Haus gab es für die Rathausdelegation einen besonderen Empfang: Für ihre Gäste hatten die Kinder Theaterstücke einstudiert, Lieder auswendig gelernt und sich bunte Kostüme übergezogen. Im Kindergarten St. Elisabeth in Reisensburg sangen die rund 100 Kinder ein Liedüber den Adventskranz, trugen gemeinsam das Gedicht „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt“ vor und zeigten ihren extra für den Besuch einstudierten „Feuertanz“.Zwischen den zauberhaften Theaterstücken und den Gesangseinlagen blieb den Stadtvertretern aber auch noch genug Zeit, um mit den kleinen Günzburgern ins Gespräch zu kommen.Deren größter Wunsch? Natürlich Schnee und viele Geschenke. Als Dank für die adventlichen Vorführungen übergaben Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und die beiden Jugendreferentinnen Margit Werdich-Munk und Ursula Seitz neben Spielsachen auch Spiele und Bücher an die Einrichtungen.