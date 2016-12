Tag des Ehrenamts am 05. Dezember 2016 – Freiwilligenzentrum STELLWERK sagt „Danke“

„Anerkennung und Wertschätzung des Ehrenamts ist uns ein sehr wichtiges Anliegen“, so Inge Schmidt, Leiterin der Freiwilligenzentrums STELLWERK. Aus diesem Grund nimmt das Freiwilligenzentrum den internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember zum Anlass, Danke zu sagen. „Wir möchten uns bei allen Ehrenamtlichen im Landkreis Günzburg, die sich im Verein, in einer Organisation oder im direkten Kontakt für andere Menschen einsetzen recht herzlich für ihr unermüdliches Engagement bedanken. Diese Menschen leisten beispielsweise in einer Nachbarschaftshilfe, im Sport, im Integrationsbereich oder bei der Feuerwehr sehr viel für unser gesellschaftliches Mit-einander und bereichern so unser Zusammenleben“, so Schmidt.