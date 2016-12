Prominenter Besuch beim Steiff Adventsmarkt- Ballonglühen lockte viele Besucher aus nach und fern-Mit kleinen Videos und vielen Bildern unter anderem vom Ballonglühen

Da werden selbst Erwachsene wieder zum Kind. Wer bisher noch nicht in Weihnachtsstimmung war, der ist es spätestens nach dem Besuch des Steiff Adventsmarkts. Das wissen auch die Besucher. So viele Besucher waren schon lange nicht mehr, wie zu erfahren war . Trotz der Kälte

Das die Verantwortlichen bei Steiff ein tolles Programm auf die Beine stellen ist nicht nur in der Region bekannt. Das hat sich auch bei Prominenten herumgesprochen: BMW Werksrennfahrer Jörg Müller war mit seiner Freundin nach Giengen gekommen um das Ballonglühen ebenfalls mitzuerleben.Und es hat sich gelohnt.Der gebürtige Niederländer hatte 1999 zusammen mit Tom Kristensen den Gesamtsieg errungen.Auch in diesem Jahr hatten die Verantwortlichen um Simone Pürckhauer wieder ein tolles Programm das sich sehen lassen konnte auf die Beine gestellt. Musikalische Darbietungen von Gesangsgruppen und verschiedenen Blechbläserensembles rundeten das Programm ab. Das Highlight war das Ballonglühen am Samstag Abend. Viele Besucher aus Nah und Fern waren gekommen um diesem faszinierende Spektakel das sich vom Markt bis rund um das Steiff Museum zog beizuwohnen. Auf dem Markt selbst gab es neben leckerem auch viele Geschenkideen für groß und Klein. Natürlich hatte das Museum ebenso geöffnet wie der Steiff Laden und ließ viele kleine und große Augen leuchten. Zeitweise gab es auf dem Markt kein Durchkommen mehr. Der Markt der jedes Jahr stattfindet war einer der schönsten Märkte in Baden- Württemberg.