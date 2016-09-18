Leipheim- Mittelalterfest findet trotz Regen statt und beginnt in diesen Minuten

Schon seit dem Frühjahr feiert Gästeführerin Marianne Winkler das 10-jährige Jubiläum ihrer „Zeitreisen“ mit Sonderführungen und Auftritten. Zum krönenden Abschluss der Jubiläums-Saison begibt sie sich mit „Bauer Martin“ auf eine Zeitreise in den Leipheimer Zehntstandel und Schlosshof, der am 18. September, ab 14 Uhr, im Mittelalter erwacht. Geboten ist dort ein tolles Programm im Stil eines kleinen, aber feinen, Mittelalterfestles.
10 JAHRE
ZEIITREIISEN UND
KURZWEIIL
MIIT „„BAUER MARTIIN & CO..““
18. SEPTEMBER 2016
PROGRAMM
14.00 UHR
MITTELALTERLICHER EINMARSCH DER AKTEURE
BEGRÜßUNG DURCH EINEN ÜBERRASCHUNGSGAST
MUSIZIERKREIS GUNDELGAUKELEY
HISTORISCHE DANSEREY ZU GUNDELFINGEN
CA. 16.00 UHR
ZAUBERHAFTE UNTERHALTUNG MIT MAGIER MAGIC TAILOR
MUSIZIERKREIS GUNDELGAUKELEY
HISTORISCHE DANSEREY ZU GUNDELFINGEN
CA. 17.00 UHR
SCHWERTKAMPF DER HERZOGRITTER ZU GUNDELFINGEN
MUSIZIERKREIS GUNDELGAUKELEY
HISTORISCHE DANSEREY ZU GUNDELFINGEN
CA. 18.30 UHR
ZAUBERHAFTE UNTERHALTUNG MIT MAGIER MAGIC TAILOR
MUSIZIERKREIS GUNDELGAUKELEY
HISTORISCHE DANSEREY ZU GUNDELFINGEN
CA. 19.30 UHR
SCHWERTKAMPF DER HERZOGRITTER ZU GUNDELFINGEN
MUSIZIERKREIS GUNDELGAUKELEY
HISTORISCHE DANSEREY ZU GUNDELFINGEN
CA. 20.00/20.30 UHR
FEUERGAUKLER VESSANIAE MIT IHRER FEUERSHOW
DURCHGEHEND
VIELFÄLTIGES KINDERPROGRAMM, BETREUT VOM
KINDERGARTEN RAUPE NIMMERSATT:
BASTELECKE: RITTERHELM FÜR DIE JUNGS / EDELDAMENKOPFBEKLEIDUNG
/ LEDERSÄCKCHEN „BAUER MARTIN“
KLEINES KINDER-RITTERTURNIER
STOCKBROT-GRILLEN ODER HEXENTRUNK GENIEßEN
HEXENHÄUSCHEN UND BÄRENHÖHLE
ERZÄHLTHEATER DER STADTBÜCHEREI LEIPHEIM