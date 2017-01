Juso TraumBaum - STELLWERK nimmt wieder teil

Die Organisatoren der Weihnachtsaktion „Juso TraumBaum“ überreichten dem Freiwilligenzentrum am 21. Dezember 2016 die "Zeit-Geschenke", die im Rahmen dieser Aktion von Bürgerinnen und Bürgern in Günzburg gespendet wurden. In diesem Jahr haben sich 8 Bürger bereit erklärt, sich bei der Nachbarschaftshilfe zu engagieren und Zeit zu verschenken: Vorlesen, einkaufen oder Begleitung zum Friedhof.Vielen Dank an die Juso-Arbeitsgemeinschaft Günzburg für diese tolle Idee!Hier noch ein paar Infos zur Aktion: Die Juso-Arbeitsgemeinschaft Günzburg veranstaltete in der Vorweihnachtszeit zum zweiten Mal die Weihnachtsaktion „Juso TraumBaum“. In Günzburger Geschäften standen Weihnachtsbäume mit Wünschen sozialer Einrichtungen, die jeder Bürger erfüllen konnte.