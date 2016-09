Günzburger Model stellt Trachtenmode bei Dillinger Oktoberfest vor - Ein Interview mit Gabriela Hohnke über die Modelarbeit

Am kommenden Samstag wird die junge Frau die unter anderem zu Miss Pearl tv Bodensee gewählt wurde, wird am kommenden Samstag, den 24. September bei der Dillinger Firma „ Expert“ im Rahmen des Oktoberfestes für eine Leipheimer Firma Trachten vorstellen und Autogramme geben

Über die Modelarbeit habe ich mit Gabriela Hohnke ein Interview geführt: Sie haben schon im frühen Alter Hobbymäßig gemodelt. Wie und wo war das?:Ja, das habe ich. Ich stand schon immer gern vor der Kamera. Als kleines Mädchen war ich sogar schon einmal für eine Firma ein Christkind. Ansonsten habe ich das früher aber hauptsächlich privat gemacht.:Was gibt es für Hürden um an eine Agentur zu kommen ?:Einer der schwierigen Hürden ist es überhaupt eine seriöse Agentur zu finden. Es gibt sehr viele schwarze Schafe, die den jungen Mädchen nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Viele Agenturen setzen auch eine Mindestgröße und eine Konfektionsgröße voraus. Bei vielen Agenturen kommt auch ein Modelbook gut an, also ein Buch mit seinen besten Fotos von diversen Shootings. Ist man aber mal in einer Agentur, dann muss man trotzdem Glück haben, um von Kunden gebucht zu werden. Dort gibt es auch wieder Kriterien. Es gibt also eine ganze Menge Hürden, die erst einmal überwunden werden müssen.:Viele Mädchen meinen es reicht, wenn man schön ausschaut. Ist das so?:Natürlich reicht das nicht. Ein Mädchen oder eine Frau muss aber eine gewisse Ausstrahlung haben. Weiterhin benötigt man eine gesunde Portion Selbstbewusstsein, Intelligenz und, was sehr wichtig ist, Disziplin. Man bekommt nämlich nicht jeden Auftrag, den man möchte, dann braucht man diese Eigenschaften, um nicht gleich das Handtuch zu werfen. Ein weiterer Vorteil wäre es, wenn man sportlich aktiv ist, denn die Posen, die man vor einer Kamera macht sind nämlich nicht immer einfach und man bekommt nach einem anstrengenden Shooting schon einmal einen Muskelkater. Spaß sollte man dabei natürlich auch haben.:Wie schaut der Arbeitstag eines Models aus?:Das ist immer ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob man schon professionell modelt oder ob man noch in den Anfängen steckt. Hat man einen Manager oder nicht? Ist eine Agentur vorhanden oder nicht? Hat man Beziehungen oder nicht? Im Grunde kann man aber sagen, dass man früh morgens aufstehen muss, um dann alle Termine wie Shootings, Events oder Castings zu absolvieren. Models, die keinen Manager oder keine Agentur haben, die müssen auch noch selbstständig Aufträge besorgen. Nebenher sollte man dann aber auch noch in sozialen Netzwerken aktiv sein. Mit anderen Menschen Kontakt halten ist immens wichtig. Ich selber mache das auf einer freundschaftlichen Basis, denn ich sehe niemanden als Fan an. Mir soll man nämlich ganz normal schreiben können.: Sie haben ja wie bereits berichtet den Miss Pearl.tv Bodensee 2015 Titel gewonnen. Hat sich seither einiges getan?:Ja, ich habe den Titel Miss pearl.tv Bodensee 2015 gewonnen und seither hat sich sehr viel getan.Anfragen von Top Fotografen, bezahlte Shootings, einige Autogramme habe ich auch schon unterschrieben und es flattern auch Anfragen über eine längere Zusammenarbeit zum Beispiel als Workshop-Model rein: Können sie von der Arbeit zu einem Fotoshooting berichten?:Ein Fotoshooting läuft in der Regel so ab, dass man sich erst einmal das Thema überlegt, Vorstellungen müssen ja zusammenpassen, dann organisiert man eine Location zum Beispiel ein Hotelzimmer, ein Studio oder auch mal Outdoor. Outfits werden abgestimmt, Styling wird abgestimmt, sowie noch viele andere Kleinigkeiten. Beim eigentlichen Shooting werden dann verschiedene Sets geschossen, denn später sollte man eine größere Auswahl haben, damit man ein tolles Ergebnis erzielt.