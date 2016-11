Energieberatungen in Günzburg und Krumbach

Das Klimaschutzbüro des Landratsamtes Günzburg lädt zu Energieberatungen ein. Am Donnerstag, 24. November 2016 von 15.00 bis 18.00 Uhr im Landratsamt Günzburg berät Karsten Feil vom gleichnamigen Planungsbüro für Umwelt- und Gebäudetechnik zu Neubau- und Sanierungsvorhaben. Die darauffolgende, ebenfalls ehrenamtliche Beratung führt Reinhard Uhl (LEW) am 8. Dezember nachmittags im Kreishaus Krumbach durch.



Für diese kostenlosen und neutralen Energieberatungen ist eine Terminreservierung beim Klimaschutzbüro (Tel. 08221/95-774) erforderlich.



Mit den Energieberatern können Anliegen zu Heizsystemen und Warmwasserbereitung, Photovoltaik und Batteriespeicher, Lüftungssystemen und richtigem Lüften, Fenstertausch, Dämmmaßnahmen und Energieausweis besprochen werden.



Besonders hilfreich sind Auskünfte zu aktuellen Förderprogrammen. Neben den niedrigen Zinsen ab 0,75% werden von der KfW Laufzeiten bis 30 Jahre und Zinsbindungen bis 20 Jahre angeboten. Wird kein Kredit benötigt, können Sanierer sogar bis zu 30% Investitionszuschuss erhalten. Ergänzend dazu bietet das bayerische 10.000-Häuserprogramm weitere Zuschüsse an. Ausführliche Förderinfos finden Sie auf www.landkreis-guenzburg.de unter dem Suchwort Energieberatung.