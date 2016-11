Bierbrauen in der Kreisheimatstube

Günzburg : Kreisheimatstube |

Am Sonntag, 13. November 2016, wird in der Kreisheimatstube Stoffenried wieder Bier mit historischen Geräten gebraut. Ab 8 Uhr haben Interessierte Gelegenheit,

Rainer Seitz und Thea Dirr beim „Herstellen“ des süffigen naturtrüben Gerstensafts über die Schulter zu schauen. Natürlich stehen die beiden auch für Fragen zur Verfügung: Was versteht man unter Einmaischen, Verzuckerung, Jodprobe, Abmaischen, Abläutern, Spindeln, Anschwänzen, Austrebern?

Seitz und Dirr nehmen sich gerne die Zeit, diese Fachbegriffe und den Brauvorgang zu erläutern. Vom Anheizen des Braukessels und Einmaischen bis zum „Ausschlagen“ der „Würze“ auf das Kühlschiff vergehen allerdings schon einige Stunden, so dass gutes „Sitzfleisch“ von Vorteil ist. Aber diese Zeit kann man ja beim Fachsimpeln oder mit einer Kostprobe des Heimatstubenbiers überbrücken. Auch für die nötige „Unterlage“ ist gesorgt.



Ab 14 Uhr werden Führungen durch die Sölde angeboten. Auch für das leibliche Wohl mit Kaffee und Kuchen ist bestens gesorgt.



Für das musikalische Wohl gibt es handgemachte Musik ohne Verstärker und mit hohem Spaßfaktor.