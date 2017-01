Bei uns zu Gast – Magazin und Gastgeber-verzeichnis 2017 laden im In- und Ausland in die Familien- und Kinderregion ein

Neue Medien – unter anderem auf touristischen Messen – werben um Urlaubs- und Ausflugsgäste

Großer Zuspruch auf Ferien-Messe Wien und CMT Stuttgart

Momentan hat der Winter die Familien- und Kinderregion fest im Griff und machen noch einige Ausstellungen bis Lichtmess ihrem Beinamen „Schwäbisches Krippenparadies“ alle Ehre. Doch die Vorbereitungen auf die bevorstehende Tourismussaison – mit Eröffnung der LEGOLAND Saison am 1. April und einer tollen neuen Radel-Saison mit offizieller Eröffnung des neuen „DonauTäler“ – laufen auf Hochtouren. Die bedeutendsten neuen Medien für die neue Saison sind fertig gestellt, die Tourismuszuständigen der Region schon zurück oder noch unterwegs auf den ersten Messeeinsätzen dieses Jahres.Von Donnerstag, 12. bis Sonntag 15. Januar präsentierte sich Die Familien- und Kinderregion Landkreis Günzburg gemeinsam mit LEGOLAND® Deutschland auf der Internationalen Messe für Urlaub, Reisen und Freizeit, der Ferien-Messe Wien. RMG-Geschäftsführer Axel Egermann, Carina Huch, Projektleiterin Tourismus bei der RMG sowie Aysen Altinkurt, Team Tourismus, versorgten das hochinteressierte österreichische Publikum mit Informationen zum EntdeckerLand rund um’s LEGOLAND Deutschland. Aber auch über die Radwege in der Region – nicht zuletzt den Donauradweg (in Wien natürlich bestens bekannt) mit seinen 14 Nebenflüssen im Donauabschnitt Ulm-Donauwörth, die der neue Premiumradweg „DonauTäler“ (www.donautaeler.com) ab 2017 erschließt.Außerdem war bzw. ist der Landkreis Günzburg in zweifacher Ausführung auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, der CMT in Stuttgart vertreten. Die Region präsentierte sich dort am vergangenen Wochenende, 14./15. Januar, unter dem Dach der Radregion Schwäbisches Donautal auf dem Themen-Wochenende Fahrrad- und ErlebnisReisen in Halle 9. Im Fokus standen hier der neue „DonauTäler“ sowie das äußerst beliebte Radbüchlein „GünzBike“ mit allen Radwegen im und durch den Landkreis Günzburg.Darüber hinaus ist die Regionalmarketing Günzburg GbR während der kompletten Messezeit der CMT und damit noch bis kommenden Sonntag, 22. Januar 2017 in Stuttgart vertreten. Am Stand des Tourismusverbandes Bayerisch-Schwaben in Halle 8, Stand B54 – u.a. gemeinsam mit LEGOLAND Deutschland und den Natur-Guckern (www.natur-gucker.de). Mit vielfältigem Infomaterial, vor allem natürlich dem druckfrischen Urlaubs- und Freizeitmagazin „Bei uns“, lädt die RMG – auch mit Unterstützung der Teamkollegn aus der Touristinfo LEGOLAND Allee – zum Ausflug und Kurzurlaub in’s EntdeckerLand rund um’s LEGOLAND sowie in die attraktive Radregion Landkreis Günzburg und den Schwäbischen Barockwinkel ein.Am 26. Januar startet für das Team Tourismus bei der RMG bereits die nächste Messe – die Fespo in Zürich – gefolgt von f.r.e.e. in München und ITB in Berlin.Die neuen Broschüren „Bei uns“, „Zu Gast“ sowie die Broschüre der „Natur-Gucker“ und der Flyer zum „Do-nauTäler“ sind bei der Regionalmarketing Günzburg GbR – Wirtschaft und Tourismus, An der Kapuzinermauer 1, 89312 Günzburg, Tel. 08221/95-140, service@landkreis-guenzburg.de kostenlos erhältlich und stehen zum Download bzw. zur Bestellung unter www.familien-und-kinderregion.de bereit.