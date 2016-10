50.000 Drachenkinder-Briefmarken in acht Tagen verkauft!-Nachdruck noch vor den Feiertagen kein Problem

Es war ein ganz besonderer Moment, als Sozialminister Manfred Lucha gemeinsam mit den Drachenkindern Yannik und Joshua letzte Woche das große blaue Tuch von der verhüllten Briefmarke zogen. Nach mehreren Monaten der Planung und Vorbereitung präsentierte Radio 7 gemeinsam mit den privaten Briefdienstleistern ein kleines Stück Papier, das Großes bewirken soll. „Von jeder Briefmarke gehen nämlich 5 Cent an die Drachenkinder“, erklärt Schuhmacher „die Erstauflage liegt bei 300.000 Stück, im besten Fall können wir also mit 15.000 Euro kranke, traumatisierte und behinderte Kinder aus dem Sendegebiet unterstützen.“ Man habe sich bei der Auflage auf die Erfahrungen der Kooperationspartner verlassen. „300.000 sind schon eine ganz schöne Menge, wir konnten überhaupt nicht einschätzen, wie unsere bunte Briefmarke ankommt. Aber so wie es aussieht, ist es eine Punktlandung“, freut sich Schuhmacher. Sehr positiv bewertet auch Stefan Huber, südmail-Verkaufsleiter, das Ergebnis. „50.000 Exemplare in einer Woche abzusetzen, ist super. Das könnte eine unserer erfolgreichsten Sonderbriefmarke werden.“ Gerade jetzt vor Weihnachten ziehe die Nachfrage eher noch an. „Mal sehen, ob wir vor den Feiertagen nachdrucken müssen, aber auch das ist kein Problem.“ Die Sonderbriefmarke gibt es zum Preis von 65 Cent bei allen Servicestellen der Briefdienstleister zwischen Alb und Bodensee, Schwarzwald und Allgäu. Ein Standardbrief ist damit ausreichend frankiert.