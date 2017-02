Imposante Vernissage

Die Bilder aus der gemeinsamen Geschichte Gubens und Gubins, die den Bewohnern allgegenwärtig ist, stößt auf großes Interesse. Alle möchten mehr über die Geschichte der einst imposanten Stadt erfahren und sich erinnern. Die älteren Menschen sehen Fotos einer Straßenecke oder eines Hügels und fühlen sich in eine Zeit versetzt, in der sie sich noch bestens auskennen. Das regt zu Gesprächen an, gemeinsame Erinnerungen werden ausgetauscht und die Augen leuchten. Man sieht alte Autos vom Typ „Trabant“auf der Hauptverkehrsstraße von Guben, und sogar ein Panzer der Sowjetunion.Es herrschte ein tolle Stimmung. Es wurde viel erzählt und die Bewohner sagten immer wieder: „So eine schöne Überraschung!“ Und das Schönste zum Schluss: Die Bilder bleiben da und man kann sie sich jederzeit wieder anschauen. Die Leiterin des Kursana Domizils, Vilma Behrendt, betonte bei diesem feierlichen Anlass, dass wir gerne in der Vergangenheit schwelgen können, aber nicht vergessen dürfen, wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Eine gelungene Veranstaltung, die noch lange für Gesprächsstoff sorgen wird.