Small Talk am See

Aber nicht immer sind sie freundlich, unsere weitverbreiteten Stockenten. Ihre Kampfeslust gegenüber Vertretern ihrer eigenen Art und Mitbewohnern auf Seen und Teichen geht meistens soweit, dass die "Federn" fliegen. Oftmals kommt es auch zu Revierkämpfen auf der Weide in Wassernähe. Sie sind sehr futterneidisch.Dann aber entzücken sie uns immer wieder mit ihrer herrlichen Federpracht, die in der Sonne prächtig glänzt. Eifersüchtig begleitet der farbenfreudige Erpel seine Angebetete über das Wasser, jederzeit zur Verteidigung bereit.Am Land fressen sie grosse Mengen Grünzeug in sich hinein, oft mit "Fleischeinlagen" in Form kleiner Würmer und Käfer.Eine Stockente kann 25-30 Jahre alt werden, wenn sie Glück hat. Sie hat geringe Chancen, dieses Alter zu erreichen. Bleischrote aus Jagdflinten, Seeadler, Rohrweihen, Marder, Füchse und kapitale Hechte sowie lange Frostperioden verkürzen ihre Lebenszeit. Dazu kommt die Herzverfettung durch übermässige Fütterung an stadtnahen Teichen und Seen!Zuweilen benehmen sich unsere Stockenten fast ein bischen "menschlich." Das ist eine der angenehmen Gewohnheiten dieser heimischen Vögel.Friedlich sitzt ein Entenpärchen am Ufer des Teiches. Ich erahne förmlich ihr Zwiegespräch. Hören sie mal rein...