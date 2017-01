Zugabe! Zugabe! Zugabe! - Kindertanzspiel "Die Geschenke-Fabrik" des Ensemble "ALLES BALLETTI"

Sehr gut besucht wurde es wieder ein Renner! Begeistert lebten die Kinder dieses Tanztheater mit und bejubelten und applaudierten sie einzelne Auftritte. Sowie der Vorhang sich schloss, gab es intensive Diskussionen, was man gesehen hatte und wie man es fand. Wenn sich dann der Vorhang wieder öffnete war eine Raunen zu hören über das Bühnenbild und wurde da und dort noch fix gesagt, dass man das genauso erwartet hatte.Diesmal habe ich die Atmosphäre mehr in Fotos einfangen wollen. Damit man aber auch einen kleinen Eindruck davon erhalten kann, sind kurze Ausschnitte zusammengefasst im Video zu sehen.„Zugabe!“ – war nicht nur am Veranstaltungsende lautstark zu hören sondern auch immer dann, wenn der Vorhang für eine Weile zu war:( ca. 05 Min )Die Vorstellung begann, indem Marion Rennert (die Frau, welche für die Choreographie verantwortlich zeichnete und die Umsetzung der Idee so wunderbar mitreißend gestaltete) mit einem Mädel auf die Bühne trat, um ihm vor allen Besuchern zum 7.Geburtstag mit einem Sträußchen zu gratulieren.Allein daran war zu spüren, welch Zauber vor, in und über diesem Tanztheater lag.Wenngleich ich dieses Tanztheater ja zum zweiten Mal kurz hintereinander erleben konnte, wirkte es wiederum anziehend und mitreißend, waren Kostüme und das Engagement der Akteure einfach wunderbar!_____________________________Hier ein Blick auf die Premiere dieses Tanztheaters: