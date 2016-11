Für mich begann die Vorweihnachtszeit dieses Jahr mit den „Heynlichkeiten“

.



„Heynlichkeiten 2016“ war die Adventsausstellung von Blumen-Heyn dieses Mal benannt und führte den Besucher des Blumengeschäfts in der Mauerstraße in ein regelrechtes Weihnachtsmärchen dargebotener Gestecke, Adventskränze, Gestaltungen von Regalen und gar einem Hexenhaus.



Allein für das wundervolle Eintauchen in die beginnende winterliche Weihnachtszeit war die Ausstellung einen Besuch wert.



Natürlich konnte man die liebevoll gestalteten Ausstellungsstücke auch kaufen, was eigentlich nahezu jeder tat, weil es für die unterschiedlichsten Geschmäcker reichlich gab und zum Heimnehmen einlud - sicher auch als Geschenk schon gedacht war.



So wie nebenbei standen an manchen Stellen kleine Teller mit Plätzchen, deren sich nicht nur Kinder gern bedienten und auch hier einen guten Geschmack bestätigten. Erfrischungs- und warme Getränke wurden gleichfalls angeboten, so dass insgesamt der Eindruck eines Geschäftsraumes auf besondere Art und Weise regelrecht verdrängt wurde.



Wenn man dann, wie wir, schon jahrelang diese Adventsausstellungen besucht und auch übers Jahr immer mal wieder etwas „Besonderes in Blumen“ kauft, kennt man das Chef-Ehepaar und die stets freundlichen wie unermüdlichen Mitarbeiter, ist die Zeit in diesem „Blumenladen“ wie ein Besuch bei lieben Nachbarn.



Die geschossenen Fotos werden meine jahrelange Sammlung erweitern. Gern sende ich gerade in der Advents/Weihnachtszeit in eMails als Anhang jeweils eines mit. Nun ist die Auswahl wieder größer aber eben auch immer schwieriger.



Mit dieser Ausstellung der „Heynlichkeiten 2016“ beginnt für mich erst richtig die von Heimlichkeiten begleitete schöne Zeit der Lichter.



( Kein Wunder, dass ich mich da schon auf die Vorbereitung meines eigenen Adventsveranstaltung am 14. Dezember (14:30 – 17:00) freue, welche dieses Jahr besonders werden soll – angespornt durch den Besuch der Adventsausstellung bei Blumen-Heyn am Samstag, dem19.11. )