22. Jahresabschlusskonzert des "Fanfaren- und Showorchester Gotha" (2016)

zu einem würdigen Botschafter Gothas entwickelt, welches schon mehrfach bei einer EUROPEADE dabei war.Erst jüngst in Belgien – zusammen mit der Volkstanzgruppe Günthersleben-Wechmar, die auch bei diesem Jahresabschlusskonzert zu Gast war – war das Orchester erfolgreich gewesen.Oft bereits im Ausland gespielt, ist das Orchester auch traditionell mit beim Karneval in Köln oder Düsseldorf mit von der Partie.Alle Gäste dieses Konzertes warteten in der Stadthalle Gothas geduldig, bis das Orchester in Musikbegleitung die Bühne betrat. Dann begann das Feuerwerk des „Fanfaren- und Showorchesters"!( ca. 07 Min – 01 Konzertbeginn )Keine Ruhe nach dem Auftakt sondern spannend wie in vollem Schwung ging es weiter. Hajo Zimmermann moderierte in seiner bekannt cleveren Art und konnte jeden Beitrag zu einem Höhepunkt bereits im Vorwort werden lassen.( ca. 08 Min – 02 )Ein wahrer Knüller wurden wieder das lange erwartete Vorstellen der Nachwuchsmusiker sowie die Würdigungen und Preisvergaben.( ca. 07 Min -03 Nachwuchs )Der Saal und das ganze Orchester strahlten eine Freude und Lebendigkeit aus, der sich niemand entziehen konnte. Selbst im Serviceraum für das Getränkeangebot konnte man das feststellen.Alles sammelte sich zu wohl dem Höhepunkt des ersten Konzertteils, wo das Orchester und die Volkstanzgruppe aus Günthersleben-Wechmar zusammen darboten, was sie konnten.( ca. 07 Min – 04 Volkstanzgruppe )Die Fotos werden bestätigen können, dass der 22. Jahresabschlusskonzert dieses Orchesters zu einem wahren kulturellen Höhepunkt Gothas gerechnet werden kann!