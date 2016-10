Gotha glüht – mehr als man denkt (kleiner Rückblick)

Immer wieder treffe ich auf die Meinung, dass in Gotha ja nichts los sei und viel zu wenig angeboten würde. Das kann ich gar nicht bestätigen – ist einfach falsch! Ganz im Gegenteil!Versuche ich auch, viele Veranstaltungen zu besuchen, um damit in Internetbeiträgen für Gotha (Stadt und Landkreis) zu werben, kann ich oft nur auswählen, weil sich Termine überschneiden. Hier einige lohnenswerte Veranstaltungen allein des September, welche man hätte wahrnehmen können und welche einen positiven Eindruck machen:### 01 ###### 02 ###### 03 ###### 04 ###### 05 ###### 06 ###Wenn man sehen will, kann man fast jeden Tag feststellen, wo und wie Gotha "glüht".(Die „Museumsnacht“ und andere tolle Ereignisse habe ich dabei hier noch gar nicht erwähnt.)Als ich dasin Augenschein nahm, traf ich auf einen Mann mit Schäferhund, der noch nicht lange Gothaer Bürger ist. Er bedauerte auch, dass etliche Gothaer ihre Stadt gar nicht in ihrer Schönheit und Vielfalt so richtig wahrnehmen und würdigen._____________________________________________________________Meine weiteren Beiträge finden Sie in Übersicht: