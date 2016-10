So bunt der Herbst, so vielschichtig das BR-Treffen am "Baumkronenpfad" - 29.10.2016 (2.Erinnerung)

Eingeladen sind BürgerReporter der drei Internetportale "meinAnzeiger" / "lokalkompass" / "my heimmat".Für diejenigen, welche an einem, im Internetportal zu schreiben oder Fotos/Filme zu zeigen,gern miterleben wollen und schließlich, ist dieses BR-Treffen gedacht.WANN wir uns WO treffen und WAS angedacht ist, steht hier:____________________________________________Nett, wenn Kommenwollende dies in einem Kommentar deutlich machen.Auch Kommentare derer, die zwar gern kommen würden aber nicht können sind gern gesehen, weil dadurch kenntlich gemacht wird, wie positiv ein solches BR-Treffen gesehen wird.