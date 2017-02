Neues Kursprogramm für Fotokurse & Workshops 2017

Göppingen : Foto Gollub Fotoschule |

Highlight 2017 - die Fotoreise nach Prag

Kursteilnehmer wollen in der Gruppe "zum Fotografieren gehen"

Das neue Kursprogramm der Göppinger Fotoschule von Foto Gollub ist fertig. Es ist diesmal noch umfangreicher als im letzten Jahr.Neben den bekannten Kursen für Einsteiger gibt es auf Wunsch vieler Kursteilnehmer nun auch Fotoexkursionen wie z.B. Nachtaufnahmen in Ulm zur blauen Stunde, eine Fotoexkursion im Tannheimer Tal in Österreich sowie im botanischen Garten in Ulm angeboten.Daneben gibt es auch zum Ersten Mal einen Makro-Workshop. Hier kann man Nahlinsen und Makro-Objektive ausprobieren.Alle Termine sind auf der Web-Seite von Foto Gollub zu finden und natürlich auch im Flyer. Dieser liegt im Geschäft kostenlos aus.