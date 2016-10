Der Kultur-und Heimatverein Pinnow lädt zum irischen Abend ein.

Der Pinnower Herbert Remmel liest aus seinem Buch "Operation Shamrock" vor. Erinnert wird an seine Kindheit aus den Jahren 1946-1949 als Herr Remmel im Rahmen der Aktion Shamrock für drei Jahre in Irland weilte und die sein weiteren Leben nach der Rückkehr in Deutschland mit prägte.

Als 9-jähriger kam der Autor vom Rheinland nach Irland. Eine spannende und zugleich traurige Nachkriegsgeschichte, die mitunter auch nachdenklich macht.