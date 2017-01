"Scènes Pittoresques" - Konzert des Akademischen Blasorchesters München am 3.3.2017 um 20:00 Uhr in der Aula des Christoph-Probst-Gymnasiums Gilching

Orchestrale Klangmalereien hatin diesem Jahr für das Konzert des Akademischen Blasorchesters ausgewählt und den Abend unter dasgestellt.Als besonderes Highlight wird hierbeiimzu hören sein. Der renommierte Saxophonist erhielt diverse Auszeichnungen bei internationalen Wettbewerben, darunter 2010 mit dem Saxophonensemble "Selmer Saxharmonic" Echo Klassik, und ist ein gefragter Saxophonist bei vielen renommierten Orchestern in ganz Deutschland wie dem hr-Symphonieorchester Frankfurt, den Berliner Philharmonikern, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, der Staatsoper Stuttgart und der Staatsoper München. Konzerteinladungen führten ihn durch Europa, nach Saudi-Arabien, Südostasien, Südafrika, Kanada und in die USA. Seit vier Jahren ist er ausschließlich freischaffender Saxophonist und konzertiert mit verschiedenen Kammermusikensembles.Crestons im Jahr 1941 entstandenes und von ihm selbst für Saxophon und Blasorchester eingerichtetes Konzert bringt die ganze Palette moderner, rhythmischer, meditiativer, energetischer, aber stets gut miteinander harmonierender Klangfarben zum Leuchten.Zu Beginn des Konzertabends erklingt der Namensgeber des Projekts,Orchestersuite No. 4. Darin illustriert Massenet in vier romantischen Szenen, die mit „Marche“, „Air de Ballet“, „Angelus“ und „Fête Bohème“ betitelt sind, die wieder erlangte Lebensfreude nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71.Den zweiten Konzertteil bestreitet das Orchester mitin einer neuen Umsetzung des belgischen Posaunen-Virtuosen José Schyns, die sich weitgehendst an die Orchestrierung von Maurice Ravel anlehnt und für großes sinfonisches Blasorchester gesetzt ist. Mussorgsky verarbeitet darin seine Eindrücke anlässlich des Besuchs einer Ausstellung mit Gemälden und Zeichnungen seines kurz zuvor verstorbenen Freundes Wiktor Hartmann. Unterbrochen von den Promenaden, die beschreiben, wie sich der Ausstellungsbesucher – im Konzert also der Hörer – von Bild zu Bild bewegt, stellen die einzelnen Sätze plastisch die einzelnen ausgestellten Bilder dar, bevor das weithin bekannte „Große Tor von Kiew“ – ein majestätisches Stadttor mit Glockenturm mit vollem Geläut und Kirche –den musikalischen Ausstellungsbesuch grandios abschließt.Nähere Informationen zum Konzert sind auf www.abo-muc.de zu finden.