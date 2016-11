Gifhorn : Steinweg |

Im Gifhorner Steinweg steht eine Ziegenplastik ganz in der Nähe der Zickengasse. Vor genau 20 Jahren anlässlich des 800-jährigen Stadtjubiläums aufgestellt, harren dort seitdem fünf Ziegen geduldig auf einem Mühlstein aus und erinnern die Passanten an …ja, an was denn eigentlich?Und, genau … warum sind es denn nur fünf?Derhat sich diese Frage auch gestellt, recherchiert und erstaunliches zu Tage gebracht. Entstanden ist ein Märchen- für Gifhorn.

Mit 99Funken.de möchten Autor Keding und Verleger Christoph Peter Ehrlich dieses Märchen als Buch veröffentlichen. Doch bevor es los geht, braucht ihr Projekt Fans. Je mehr, desto besser.Aufkönnen Sie das Märchen mit Ihrer Stimme unterstützen. Besuchen Sie die Webseite, lassen Sie sich vom eigens erstellten Video begeistern, und wenn Ihnen alles Weitere ebenfalls gefällt, können Sie mit einem Klick ohne etwas zu zahlen "Fan werden".Dann wird es erst richtig spannend. Sind 75 Fans erreicht, wird das Gifhorner Märchenprojekt für die eigentliche „Fundingphase“ freigeschalten.Das Ziel ist es, dieses Buch nicht nur zu verkaufen, sondern kostenlos auch Kindern an Schulen, Kindergärten und sozialen Einrichtungen zukommen zu lassen.