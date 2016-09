FLOHMARKT in Gießen am real,-SB / Westoria

Am MONTAG - 03.10. (Feiertag) ist GroßFlohmarkt am Einkaufszentrum Westoria (real,-SB / Saturn) im Gewerbegebiet West, Gottlieb-Daimler-Str. 27, 35398 Gießen.

Ein riesen Areal für über 400 Aussteller und 50 überdachte Plätze!

Jeder kann ohne Anmeldung teilnehmen.



Alle Infos auf www.Alpha-Events.org oder unter 064198679705



PS: JEDEN Samstag OHNE WINTERPAUSE Flohmarkt am Solaparl in Wetzlar nur 15€/Stand