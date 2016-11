Gessertshausen : Schwäbische Galerie im Volkskundemuseum Oberschönenfeld |

Oberschönenfeld (pm). Das Schwäbische Volkskundemuseum

Oberschönenfeld zeigt ab dem 18. Dezember 2016 Bilder aus seiner

Sammlung mit ungegenständlicher Malerei. Es handelt sich bei den

Exponaten um Werke aus den letzten sechs Jahrzehnten, alle stammen

von Kunstschaffenden aus Schwaben. Anstelle einer Vernissage findet am

15. Januar 2017, um 15 Uhr, eine Veranstaltung mit Musik des

Klangkünstlers Gerhard Fiebig statt. Die Kuratorin Dr. Mechthild Müller-

Hennig gibt eine kurze Einführung in die Ausstellung.



Vor rund hundert Jahren, fand in Europa eine Reihe von Künstlern zu einer

von der gegenständlichen Darstellung losgelösten Bildsprache. Wassily

Kandinsky verwies auf eine „neue, internationale Sprache, die ewig sein

und sich unendlich entwickeln wird“. In der Tat hat sich diese Sprache

weltweit verbreitet, auf vielfältige Weise verändert und erweitert, prägte sie

das Gesicht der Kunst des 20. Jahrhunderts. Dennoch ist für viele

Menschen der Zugang zur ungegenständlichen Malerei nicht einfach.



Die Ausstellung „Form und Farbe. Zugänge zu ungegenständlichen

Gemälden aus der Sammlung“ ist in zwei Teile gegliedert: Im Erdgeschoss

der Galerie sind Gemälde und Aquarelle aus den 1950er- bis 1980er Jahren zu sehen. Sie stecken ein breites Spektrum an gestalterischen

Möglichkeiten ab – von freien Farbexperimenten bis hin zu

konstruktivistischen Kompositionen. Auf dieser Ebene bietet die

Museumspädagogik eine Reihe von Mitmachstationen an. Es geht dabei

darum, in den Ausstellungsräumen mit Formen und Farben auf

verschiedenste Art und Weise zu experimentieren.



Im ersten Stock der Galerie sind Arbeiten bekannter zeitgenössischer

Künstlerinnen und Künstler aus Schwaben zu sehen, die ebenfalls ganz

unterschiedliche Aspekte im Umgang mit der ungegenständlichen Kunst

vor Augen führen. So steht bei Klaus Zöttl die Farbe in ihrer

Materialbeschaffenheit im Mittelpunkt, während Burga Endhardt komplexe

Farbräume geschaffen hat. Sehr bewegt wirkt Herbert Dlouhys Aquarell mit

Anklängen an Gegenständliches. Norbert Kiening verbindet bei seiner

Arbeit „Abstrakte Zeichnung“ zeichnerische und malerische Elemente auf

spannende, sich immer wieder neu erfindende Weise. Ungewöhnliche

Formen und Farbzusammenstellungen prägen die Bilder von Bertram

Schilling.



Informationen über das Begleitprogramm zur Ausstellung finden Sie auf

unserer Homepage: www.schwaebisches-volkskundemuseum.de