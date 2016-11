Zwei Treppchenplätze beim Landesentscheid der P-Übungen - Die beiden Gersthofer Mannschaften zeigen Nerven und räumen beim Landesentscheid in Günzburg ab

Bei der P5-Mannschaft mit Ariane Grenz, Luisa Hofmeister, Corinna Oleff und Marianna Tambaro zahlte sich nicht nur der Trainingsfleiß in der Reifentechnik aus, auch die Übungen ohne Handgerät wurden von allen Vieren sehr sauber präsentiert. Diese sehr guten Leistungen und die Tatsache, dass Luisa Hofmeister sogar die beste Reifenübung unter ihren Vereinskolleginnen ablieferte, bescherte den Neulingen auf Landesebene den sensationellen dritten Rang.Auch die Mannschaft der P8 mit Sarah Marksteiner, Amelie Rogg und Jaqueline Enzi, die mittlerweile schon zu den „alten Hasen“ im Wettkampfgeschehen zählt, konnte sich gegen die wirklich sehr starke Konkurrenz durchsetzen. Trotz anfänglicher kleiner Fehler in den Seilübungen, konnten die drei Gersthofer Gymnastinnen ihr Können in den anderen Übungen beweisen und wurden bayerischer Vizemeister in ihrer Alterklasse.