U16 Volleyballerinnen zeigen super Leistung bei schwäbischer Meisterschaft

Als Vorrundenzweiter traf man nun auf die erste Mannschaft von Mauerstetten. Für die Mädels war dies ein besonderes Spiel, da Isabelle Maurer, Anna Kobold, Amelie Medele und Amelie Maurer mit den Mauerstetterinnen zweimal im Monat ein gemeinsames Stützpunkttraining absolvieren und sich mit Simona Dammer in der Mauerstetter Mannschaft eine Spielerin aus der U16 Nationalmannschaft befand. Und so war in diesem Spiel auch die Dominanz von Mauerstetten zu spüren. Mit gezielten Sprung-Flatter-Aufschlägen wurden unsere Mädels stark unter Druck gesetzt. Nichts desto trotz versuchten die Mädels weiter zu kämpfen und konnten somit doch noch den ein oder anderen Punkt holen. Mit 9:25 und 13:25 hatte man jedoch klar und deutlich das Nachsehen. Somit ging es nun im Spiel gegen Marktoffingen 1 um den Platz 3. Um die Mannschaft Marktoffingen 1 gab es im Vorfeld der Schwäbischen Meisterschaften schon einige Diskussionen. Auf Grund der Möglichkeit von Doppelspielrechten für Auswahlspieler hat sich Marktoffingen 1 für die Schwäbische Meisterschaft vier Spielerinnen von Kleinaitingen und eine Spielerin von Königsbrunn in die Mannschaft geholt. Somit setzte sich Marktoffingen 1 aus drei Marktoffinger Spielerinnen und fünf vereinsfremden Spielerinnen zusammen. Das das bei den Langweider Mädels ein wenig Wut hervor rief, zeigte sich im ersten Satz. Hochkonzentriert und mit einem wahnsinnigen Kampfeswillen begannen sie ihr Spiel. Durch enorm starke Aufschläge und Angriffe, sowie eine ausgezeichnete Blockarbeit erkämpften sie sich Punkt um Punkt und zeigten Marktoffingen 1 im ersten Satz mit 25:17 die kalte Schulter. Zu Beginn des zweiten Satzes schlichen sich einige Annahmefehler ein und Marktoffingen konnte sich einen deutlichen Vorsprung erspielen. Aber durch beruhigende Worte von Trainerin Elisabeth und durch die starken Anfeuerungsrufe der mitgereisten Eltern (der Langweider Fanblock war zahlenmäßig am größten), kämpften sich die Mädels wieder ran. Zwar ging der Satz mit 19:25 verloren, aber die Zuschauer bekamen Volleyball auf hohem Niveau zu sehen. Im Tie break spürte man dann jedoch den hohen Kraftverschleiß des Turniers und so verlor man gegen Marktoffingen 1 mit 1:2. Am Ende hieß es Platz 4 und unsere jungen Langweider Mädels wurden von den Eltern und vom Trainerstab für ihre guten Leistungen bejubelt.