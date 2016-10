Skibörse der Abteilung Alpin des TSV Gersthofen am 05.11.2016 um 13 Uhr in der TSV Turnhalle

Gersthofen : Gersthofen, TSV Turnhalle |

Am 05.11.2016 veranstaltet die Abteilung Alpin des TSV Gersthofen von 13 Uhr bis gegen 14:30 Uhr erneut die bereits traditionelle Skibörse.

Dort kann man alles, was mit Skifahren zu tun hat, kaufen, verkaufen oder tauschen.

Wenn Sie schon länger Skizubehör im Keller haben, das keiner mehr aus der Familie benötigt, kann man dies auf der Skibörse verkaufen und so die Haushaltskasse aufbessern.

Oder ärgern Sie sich wieder mal, dass die Kinder schon nach einem Jahr wieder aus den Skien oder den Anzügen herausgewachsen sind?

Kein Problem! Einfach zur Skibörse kommen, denn da kann man sich oft für wenig Geld neu ausstatten.

Und das Feilschen um die angebotenen Sachen macht dazu noch großen Spaß.

Gekauft, verkauft und getauscht werden können sämtliche Wintersportartikel für jung und alt. Es sind nur funktionsfähige und dem Stand der Technik entsprechende Ski zugelassen.

Zur Beratung stehen Übungsleiter von Alpin zur Verfügung.

Es wird keine Standgebühr erhoben!

Auch in diesem Jahr ist wieder das Gersthofer Fachgeschäft "Sport Wiedenmann" auf der Skibörse vertreten und bietet ebenfalls gebrauchte Ski und Skistiefel an. Zudem gibt es auch die Gelegenheit seine vorhandenen oder gerade neu erstandenen Skier für einen Spezialpreis zum Service zu geben.

Zudem können Sie sich direkt vor Ort für unsere Skikurse und das Schneeschuhwandern der "DSV-Skischule der Abteilung Alpin" anmelden. Ferner gibt es für Interessierte Infos zum Rennteam unserer Abteilung!