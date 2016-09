Saisonstart für Gersthofer Bezirksliga-Volleyballerinnen mit Landespokal

Volleyball: Nach einigen Turnieren und Freundschaftsspielen sowie anspruchsvollem Training und einem Trainingslager starten die Bezirksligisten mit dem Landespokal Runde B in die neue Punkterunde. Runde A entfiel auf Grund zu weniger Mannschaften.

Als Zweitplatzierter des Bezirkspokalfinales im April, richten die Gersthoferinnen die Pokalrunde Südbayern West in eigener Halle aus.Am Samstag, 24.09.2016. ist es soweit. Spielbeginn ist um 11:00 Uhr in der neuen Dreifachturnhalle der Mittelschule in Gersthofen (Schubertstraße 64).Mit von der Partie sind neben dem TSV Gersthofen die Teams FTM Schwabing (Regionalliga), FC Penzing (Landesliga), Allgäu Strom Volleys (2. Bundesliga) und VfL Buchloe (Bezirkspokalsieger).Alle Spiele werden nach dem K.-O.-System und mindestens auf zwei Gewinnsätze ausgespielt. Der Sieger qualifiziert sich für das Bayerische Pokalfinale am Sonntag, 25.09.2016, in München.Das motivierte und schlagkräftige Team freut sich gleich zu Beginn auf lautstarke Unterstützung. Kommt vorbei, feuert unsere Mädels an und startet mit uns in eine spannende und erfolgreiche Saison.Für das leibliche Wohl ist natürlich wie immer gesorgt.