Neujahrsempfang des TSV 1909 Gersthofen

Wichtigster Programmpunkt des Neujahrsempfangs war die Vornahme der Ehrungen für lange Mitgliedschaften und sportliche Erfolge, durchgeführt von Moderatorin Kahl und Bürgermeister Wörle. Den Anfang machte Rudolf Brem, der viele Jahre den TSV-Spielmannszug anführte. Es war ein bewegender Moment, als er sich vom Publikum verabschiedete. Kurt Lehnert und Manfred Langer wurden für 25 Jahr Mitgliedschaft zu Ehrenmitglieder ernannt. Ausgezeichnet wurde auch das Silvesterlaufteam mit einem leckeren Geschenkkorb. Anschließend erfolgten die lang erwarteten Sportlerehrungen. Erstmalig wurden die Ehrungen in die Kategorien „Bronze“, „Silber“ und „Gold“ eingeteilt. Aus Platzgründen wird auf die Nennung der einzelnen Sportler verzichtet – sie werden in der TSV-Homepage aufgeführt. Zum Sportler des Jahres wurde Philipp Sinninger (Leichtathletik), zur Sportlerin des Jahres Mariagracia Chirulli (Rhythmische Sportgymnastik) gewählt. Mannschaft des Jahres wurde die Boccia-Mannschaft Herren.Das Programm sah auch eine Einlage der Karate-Abteilung vor. Die Show war perfekt. Bürgermeister Wörle wurde zur gefährdeten Person erklärt. Zu seinem Schutz zeigte ihm Harald Peter wie man sich Gegner vom Leibe hält. Wörle führte bei der anschließenden Demo seine Abwehrtechnik so gut aus, dass er spontan zum Ehrenmitglied der Karate-Abteilung ernannt wurde. Die Step Aerobic-Gruppe zeigte eine temperamentvolle Tanzeinlage die beim Publikum gut an kam. Nach Beendigung des gut 2-stündigen Programms konnten sich die Gäste an ca. 1.400 Kanapees mit diversen Getränken laben. Einer guten Unterhaltung zwischen den Gästen stand nichts mehr entgegen. Es war somit wieder ein gelungener Neujahrsempfang.