Männlichen Volleyball-Nachwuchs gesucht

Seit September 2015 versuchen die Gersthofer Volleyballer zusammen mit Biberbach eine männliche Jugend aufzubauen.



Um die Sportart Volleyball näher Kennenzulernen, bieten sie wieder einen Schnupperkurs an, um einigen Buben den Anreiz für dieses geheimnisvolle Ballspiel zu geben und für den Verein dazu zu gewinnen.



Alle starken Jungs zwischen sieben und zwölf Jahren, die sich angesprochen fühlen und den Bewegungssport ausprobieren wollen, können gerne in der Halle vorbei schauen. Mitzubringen sind Sportkleidung, Hallenturnschuhe mit heller Sohle und Getränke.



Die Schnuppertermine sind jeweils am Donnerstag, 19. und 26.01.2017 sowie 09. und 16.02.2017 in der Turnhalle der Mozartschule Gersthofen (Jahnstraße 2) von 17:30 Uhr bis 19:15 Uhr.



Nähere Informationen gibt es gerne auch unter volleyball-leitung@tsv-gersthofen.de.

