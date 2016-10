Gersthofen : Turnhalle Mittelschule |

Volleyball: Auch am zweiten Spieltag möchte die zweite Volleyballvertretung des TSV Gersthofen ihren Heimvorteil nutzen.



Am Samstag, 29.10.2016, erwarten die jungen Mädchen die Teams SG Ried-Wulfertshausen und TSV Aichach 2. Gespielt wird ab 14:30 Uhr in der neuen Turnhalle der Mittelschule in Gersthofen (Schubertstraße 64).



Volleyballinteressierte und sportbegeisterte Zuschauer sind herzlich Willkommen. Die Gersthoferinnen freuen sich auf eure Unterstützung.



Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt.