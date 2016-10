Heimvorteil für beide Damenteams

Volleyball: Die Gersthofer Damenteams eröffnen am kommenden Samstag, 08.10.2016, gemeinsam die neue Punktspielrunde mit dem ersten Spieltag in eigener Halle.

Der erste Anpfiff ist für beide Ligen jeweils um 14:30 Uhr in der neuen Turnhalle der Mittelschule Gersthofen (Schubertstraße 64).Die Bezirksligisten starten gegen die DJK Augsburg Hochzoll 2 und kämpfen im zweiten Spiel gegen VfL Buchloe um ihre ersten Punkte. Buchloe ist bereits am vergangenen Wochenende mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet.Die Damen der zweiten Vertretung des TSV Gersthofen treten in der Kreisklasse Mitte gegen den FC Affing 2 und TSV Hollenbach an und wollen zwei Siege einfahren.Für das leibliche Wohl ist wie immer reichlich gesorgt. Kommt vorbei auf ein paar spannende Spiele. Die Mannschaften freuen sich auf lautstarke Unterstützung durch zahlreiche Zuschauer.Am Sonntag, 09.10.2016, startet die weibliche U14-Jugend mit dem Qualifikationsturnier B in ihre allererste Punktspielrunde in Tapfheim. Wir wünschen allen Teams viel Erfolg.