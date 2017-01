Der Leiter der TSV Gesundheitssport-Abteilung Oskar Sperlich verabschiedet sich

In unzähligen Übungsstunden hat er versucht, Sport mit Freude und Spaß zu verbinden. Das ist ihm gut gelungen. Egal ob bei Gymnastik, Schwimmen, Kegeln oder Softball ; es gab keinen Leistungsdruck, Spiele sorgten für lockeren „Ehrgeiz“, wobei viel gelacht wurde. Kleine „Schwätzchen“ waren gestattet. Die sportlichen Anforderungen waren auf Alter und Kondition der Teilnehmer abgestellt. Bei einigen Kursen gab es auch musikalische Untermalung. So konnten z. B. die Teilnehmer der Gymnastik ihren Übungen nach dem Motto „Mit Musik geht alles besser“ mehr Schwung verleihen. Pauline, seine Ehefrau unterstützte ihn tatkräftig bei seiner Arbeit. Sie wechselten sich regelmäßig bei der Durchführung der Übungen ab. Nach dem Grund seines langjährigen Engagements befragt, kommt schlicht die Antwort: „Ich wollte für die Allgemeinheit etwas Gutes tun.“ Hat er diesen Entschluss je bereut? Nein hat er nicht. Er würde es wieder tun.. Er habe viel Freude am Miteinander empfunden und er möchte keine Stunde missen. Sperlich übergab sein Abteilungsleiter-Amt an Heike Groß. „Ich bin sicher, dass es bei ihr in guten Händen liegt.“ Er wird noch bis Ende März 2017 als Übungsleiter für Gymnastik zur Verfügung stehen. Seine Nachfolgerin Heike Groß wird wiederum den Übungsleiter Fachschein für Rehabilitationssport erwerben und dann diese Wirbelsäulen- und Gymnastikgruppe übernehmen.Einen sportlichen Stillstand wird es für Oskar Sperlich jedoch nicht so schnell geben. Weil populäre Sportarten wie Gymnastik, Softtennis, Kegeln und Schwimmen nach wie vor sinnvolle Freizeitgestaltungen für ihn sind.